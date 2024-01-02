Защищаются от дронов: РФ установила дополнительные заграждения возле Крымского моста (фото)

Спутниковые снимки показывают, что оккупанты убирают последствия стихийного бедствия возле Крымского моста и строят новые.

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Россия установила больше барьеров на пути к Крымскому мосту, чтобы защититься от украинских морских дронов. Об этом сообщает аналитик Брэди Африк в Х (ранее Твиттер).

Спутниковый снимок от 31 декабря показывает, что оккупанты установили дополнительные барьеры возле Крымского моста. Очевидной целью россиян является защита от украинских морских дронов, утверждает Брэди Африк.

Возле Крымского моста появились новые заграждения Фото: Planet

Стоит отметить, что после шторма в Черном море возле Крымского моста снесло ряд препятствий, которые должны были бы блокировать путь к мосту. Большинство барж отнесло волной. Также в результате шторма на оккупированном полуострове пострадали другие укрепления войск РФ на береговой линии. По состоянию на 24 декабря враг еще убирал последствия от удара стихии в районе Крымского моста.

Спутниковый снимок за 24 декабря Фото: скриншот

Также в фейсбуке СБУ обновила обложку страницу на горящий Крымский мост с надписью "2024 to be continued". Председатель СБУ Василий Малюк прямо заявляет, что СБУ готовит "сюрпризы" для оккупантов.

Обновленная обложка СБУ

Напомним, 15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Крымский мост хотели построить еще при царе Николае II, а затем и Сталине.

20 декабря журналисты показали, какие версии дронов Magura есть на вооружении у украинской армии.