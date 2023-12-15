Путин заявил, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и Сталине (видео)

Российский президент заявил, что нынешняя власть России лишь реализовала прежние планы, однако это было сделано с "блеском".

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Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост планировали построить еще при царе Николае II и при бывшем лидере Советского Союза Иосифе Сталине. Соответствующее заявление Путин сделал на IV съезде железнодорожников, сообщает российское издание ТАСС.

По словам российского президента, такое "историческое решение" было принято еще до нынешней власти РФ. В частности, первое решение о строительстве моста через Керченский пролив якобы принял царь Николай II, а второе решение — Иосиф Сталин.

Путин подчеркнул, что нынешняя власть лишь реализовала эти решения, но сделала с "блеском".

"Сделали это со свойственным вам и строителям обычным блеском, сделали замечательно", — сказал Путин

Строительство Крымского моста

Свои планы по строительству Крымского моста Путин объявил практически сразу после оккупации Крыма в 2014 году. Мост состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Собственно, автомобильную часть оккупанты открыли для проезда в 2018 году. Железнодорожный проезд заработал в 2019 году.

Еще в 2018 году СМИ писали, что Крымский мост стал одним из самых дорогих в мире. Его строительство стоило около 4 миллиардов долларов.

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В частности, в США негативно отреагировали на строительство моста. Тогда, как писали журналисты, в Госдепе США назвали это попыткой России закрепить незаконную оккупацию полуострова.

Кроме того, в июле этого года Владимир Зеленский отметил, что Крымский мост построен незаконно и должен быть уничтожен. По словам президента, для Украины он является "враждебным объектом".

Удары по Крымскому мосту

О взрывах на Крымском мосту сообщалось дважды — в октябре 2022 года и в июле этого года. Так, 8 октября на мосту вспыхнули железнодорожные вагоны-цистерны с горючим. В результате были повреждены два пролета дорожного полотна.

Тогда в Службе безопасности Украины напрямую не подтвердили свою причастность к взрыву. Впрочем ссылаясь на собственные источники журналисты писали, что это была спецоперация СБУ.

Также о взрывах на Крымском мосту сообщали 17 июля. Сообщалось, что предположительно он был атакован надводными беспилотниками. Собственно, в результате взрывов было повреждено дорожное полотно и пролеты.