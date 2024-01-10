Чи зруйнують Кримський міст у 2024 році: полковник ЗСУ назвав зброю, яка для цього потрібна

Ключовим елементом, який дозволить зруйнувати Керченський міст, є німецькі ракети Taurus. Крім цього, Україні потрібні американські ATACMS з бойовою частиною осколково-фугасного типу, розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Related video

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що наразі не можна прогнозувати руйнування чи серйозне пошкодження Кримського мосту, оскільки Україна досі не знає, коли та в яких обсягах отримає військово-технічні засоби для цього. Про це він повідомив в інтерв'ю Oboz.ua.

"Прогнозування щодо руйнування чи серйозного пошкодження Керченського мосту — це історія вкрай невдячна. Ми досі не знаємо, коли і в яких обсягах ми отримаємо військово-технічні засоби для реалізації цього плану", — сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що Німеччина не готова передавати Україні ракети Taurus, які є ключовим елементом, що дозволить серйозно пошкодити та навіть знищити Керченський міст. Також американські партнери ще не ухвалили рішення щодо передачі ракет ATACMS з бойовою частиною осколково-фугасного типу та можливістю їх запуску на відстань до 300 кілометрів.

Зі слів Селезньова, прогнозувати знищення переправи некоректно, поки не буде вирішено питання передачі ЗСУ відповідних матеріально-технічних засобів, а політичне рішення буде ухвалено не раніше, ніж у третій декаді січня, а технічно воно може бути реалізовано у лютому.

"Але давайте згадаємо слова американського генерала Бена Годжеса, який є прихильником такого варіанта вирішення ситуації щодо Криму: перше — знищення Керченського мосту, друге — системне та методичне знищення ворожого військового потенціалу у Криму та Севастополі", — наголосив він.

Селезньов наголосив, що частина цих процесів вже відбувається, для цього українська армія використовує ракети Storm Shadow, безпілотні платформи, дрони-камікадзе морського та повітряного базування. Проте для знищення всієї військово-технічної інфраструктури — у Криму мінімум 232 військові об'єкти, максимум яких зосереджено на головній базі ЧФ у Севастополі — потрібні ресурси.

Нагадаємо, 2 січня аналітик Бреді Афрік заявив, що на шляху до Кримського мосту росіяни встановили більше барʼєрів. Таким чином ворог намагається захистити переправу від українських морських безпілотників.

25 грудня військовий експерт Іван Киричевський розповів, що противник усвідомлює те, що Керченський міст може бути знищений, а тому планує спорудити залізницю вздовж узбережжя Азовського моря. Зокрема, цей маршрут буде паралельним до наявної залізниці, що проходить через Мелітополь.