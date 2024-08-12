"Продолжайте в том же духе": сенатор Грэм оценил операцию ВСУ в Курской области (видео)

Линдси Грэм призвал администрацию Байдена предоставить Киеву все необходимое оружие для победы в войне и продолжать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм считает операцию Вооруженных сил Украины в Курской области "смелой и блестящей". Об этом он заявил во время визита в Киев в понедельник, 12 августа. Видеофрагмент с его брифинга опубликовал телеканал "Мы Украина".

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, прекрасно. Продолжайте в том же духе. Путин начал это — надерите ему задницу", — сказал Грэм.

Республиканец также призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимое оружие "для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть".

"Что касается F-16, то они уже давно здесь, давайте их используем. Давайте тренировать украинских пилотов", — добавил Грэм.

Американские сенаторы в Украине

В понедельник, 12 августа, в Киев прибыла двухпартийная делегация Сената Соединенных Штатов Америки. Президент Владимир Зеленский встретился с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блументалем. Они призвали свою администрацию снять ограничения на удары ВСУ по российской территории.

Глава государства отметил, что он обсудил с сенаторами необходимые шаги для справедливого завершения войну справедливо, а также потребность Украины в применении дальнобойного оружия.

В свою очередь Грэм заявил, что рад, что Украина не предупредила Штаты об этой спецоперации, но сделала ее.

"Через 2,5 года войны вы продолжаете стоять на своих позициях. Еще и зашли в Россию. Вы демонстрируете многое, что я никогда не видел. Говорили, что Киев падет за три дня. Видите, как обернулось. Все они ошибались. Спустя столько месяцев ваши люди страдают... Есть стойкость, но ваши люди уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили, а вместо этого сделали это. Теперь россияне платят цену, поэтому это правильно", — сказал американский сенатор.

Напомним, 12 августа, на седьмой день боевых действий в Курской области, президент Владимир Зеленский признал, что операцию проводят ВСУ. Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что под контролем украинских войск сейчас почти тысяч квадратных километров территории РФ.

Бойцы отряда специального назначения "BRAVO Team" ВСУ заявили, что взяли под контроль город Суджа.