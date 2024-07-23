Каждый третий украинец готов пожертвовать территориями в обмен на мир, — опрос

Среди тех, кто готов пожертвовать территориями, 5% считают, что целью РФ действительно является "денацификация и демилитаризация без посягательства на независимость Украины".

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В период с мая 2022-го по май 2024 года количество украинцев, которые готовы пожертвовать частью суверенной территории Украины в обмен на установление мира, выросло более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Если в мае 2022 года только 10% опрошенных заявили, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий, то в мае 2024 года так ответили 32% респондентов. Также увеличилась доля тех, кто не определился — с 8 до 13%.

Зато количество украинцев, которые выступают против каких либо территориальных уступок, стабильно снижается — с 82% в 2022-м до 55% в 2024 году.

Готовность уступить территории в обмен на мир Фото: КМИС

Больше всего сторонников сдачи территорий на юге Украины — 36%, меньше всего — в центре — 30%. Также в южных областях наибольшее количество украинцев, которые не определились — 18%. Против любых территориальных уступок больше всего респондентов нашлось на западе Украины — 60%.

Региональный разрез готовности к территориальным уступкам в обмен на мир Фото: КМИС

Кроме того, среди опрошенных, которые готовы отдать собственные территории, только 46% считают, что Россия хочет уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид, а 5% из них до сих пор верят в то, что РФ "стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины", еще 1% — хочет, чтобы Украина и Россия объединились в единое государство.

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Договариваться можно, уступать — нет: о чем говорят результаты последнего соцопроса

Опрос проводился в течение 16-22 мая и 20-25 июня 2024 года методом телефонных интервью во всех регионах подконтрольных правительству Украины. Всего было опрошено 3075 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1% для опрошенных в мае 2024-го и 5% для результатов июня 2024 года.

Напомним, 5 июля "Левада-центр" сообщил, что более половины российских граждан выступают за начало мирных переговоров с Украиной.

15 июля социологическая служба Центра Разумкова обнародовала данные опроса, согласно которым большинство украинцев хочет возвращения границ 1991 года и одновременно критическое меньшинство считает, что во время войны уклонистом быть стыдно.