Рекордные 58% россиян хотят переговоров с Украиной по завершению войны, — исследование

По данным опроса "Левада-центра", война в Украине вызывает гордость у 48% граждан РФ, 33% испытывают страх и ужас. За продолжение войны большей частью выступают мужчины (47%), как правило, пожилые, 55-летние и старше.

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Больше половины российских граждан выступают за начало мирных переговоров с Украиной. Такого мнения придерживаются 58% респондентов — это рекордный показатель за последние полгода. Об этом сообщает "Левада-центр".

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"Большая часть опрошенных считает, что в переговорах больше заинтересована Россия. Две трети опрошенных по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО, убежденность в этом за год выросла", — отмечается в исследовании.

Опрос, посвященный войне в Украине

Половина опрошенных считает, что война в Украине может перерасти в прямое столкновение РФ и НАТО.

О необходимости в мирных переговорах чаще высказываются россияне в возрасте до 24 лет, таких 66%, жители сельской местности (65%), женщины (64%), а также малообеспеченные граждане РФ (64%). Ко всему прочему, по данным исследования, 75% респондентов не одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы Кремля, еще больше (77%) убеждены, что руководство РФ идет неверной дорогой. Такие умонастроения по — большей части среди тех, кто получает информацию из Youtube.

Опрос, посвященный войне в Украине

За продолжение войны преимущественно высказываются мужчины (47%), как правило, пожилого возраста, 55-летние и старше (40%). Продолжать боевые действия считают необходимым обеспеченные россияне (40%) и жители Москвы (56%). Тех, кто считает, что страна идет верным курсом — 44%, одобряет деятельность президент РФ — 40%. Большая часть таких граждан доверяют информации из телевидения (42%).

Опрос, посвященный войне в Украине

Война в Украине вызывает гордость у 48% граждан РФ, но 33% испытывают тревогу, страх и ужас. 37% опрошенных убеждены в необходимости продолжения войны. Большинство респондентов беспокоят обстрелы территории РФ и поставки Украине западных вооружений.

Опрос, посвященный войне в Украине

19% россиян пристально отслеживают события в Украине, каждый третий — довольно внимательно, 31% отслеживает происходящее в соседней стране без особого внимания, 15% россиян война в Украине не интересна. Наибольший интерес к войне в Украине проявляют мужчины (58%), люди старшего возраста (68%), старше 55 лет и телезрители (60%). С меньшим вниманием следят женщины (49%) и молодые люди до 24 лет (30%).

Напомним, что лесные пожары буквально выкуривают российских военных с позиций.

Также сообщалось, что, по данным издания "Медуза", российские солдаты погибают со скоростью 200–250 человек ежедневно.