Рекорд с начала вторжения: 34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, — исследование

По данным социсследования "Левада-центра", большинство россиян все еще против использования ядерного оружия — таких 52%.

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По мнению более чем трети жителей РФ, применение ядерного удара по Украине может быть оправданным, а 10% участников опроса "определенно" выступают за применение ядерного оружия в войне. По мнению 24% респондентов, ядерный удар "скорее целесообразен". Об этом говорят итоги исследования "Левада-центра" за июнь.

Авторы соцопроса отмечают, что численность сторонников использования оружия массового поражения за последний год выросла на пять процентных пунктов — это рекорд с начала полномасштабной войны в Украине.

Но большинство россиян все еще против использования ядерного оружия — таких 52%.

Ко всему прочему, 77% опрошенных поддерживают войну против Украины. 44% респондентов "определенно" лично поддерживают действия российской армии, 33% — "скорее поддерживают".

Опрос некоммерческой организации "Левада-центр" проводился 20-27 июня 2024 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения — 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах РФ. Исследования проводятся дома у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%

Напомним, что 1 июля стало известно, что ВСУ подорвали еще одну машину РФ, которая предназначалась для защиты от "ядерного дождя НАТО".

Также сообщалось, что в Беларуси угрожают миру тактическим ядерным ударом. Первый заместитель министра обороны Павел Муравейко заявил, что Минск научился обращаться с оружием массового поражения.