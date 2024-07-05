Российских солдат в Украине убивают со скоростью 200–250 человек в день, – "Медуза"

Издание использует собственную систему подсчетов. Журналисты насчитали, что в Украине уже погибло около 120 тысяч российских солдат.

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Потери российской армии на войне в Украине выросли до 250 человек в день, 120 тысяч российских военных погибли с начала войны. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на свою систему подсчетов.

Журналисты утверждают, что разработали систему оперативной оценки потерь, анализируя данные Реестра наследственных дел РФ. Была составлена специальная математическая модель, которая учитывает возрастное распределение вновь найденных погибших и вероятность попадания их в реестр. По словам исследователей, их оценка хорошо работает на короткой дистанции, но со временем нуждается в коррекции.

Исследователи подсчитали, что с начала 2024 года потери российской армии выросли на 39 тысяч человек. Такое значение почти вдвое превосходит средние темпы потерь погибшими в последний квартал прошлого года. Тогда журналисты "Медузы" оценивали потери России примерно в 120 человек в день, сейчас в Украине погибают 200–250 российских военных ежедневно. Потери увеличились с зимы 2024 года и штурма Авдеевки. И динамика сохранилась после наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

"Текущее наступление уже превысило по потерям сражения за Бахмут и Соледар, тогда российские войска потеряли примерно 21 тысяч человек", — утверждают журналисты.

Отмечается, что в последней регулярной сводке "Медиазоны", "Русской службы ВВС" и команды волонтеров, опубликованной 21 июня 2024 года, журналисты подтвердили гибель на войне с Украиной 56 585 российских военных. Это только те, чьи имена стали известны из открытых источников: некрологов и сведений о захоронениях. Эти данные исследователи получают буквально отовсюду: из соцсетей, сообщениях о смерти, из местных новостей. Включают в список только российских граждан — воюющие на стороне ВС РФ граждане Украины из Луганской и Донецкой областей и другие иностранцы в него не попадают.

Журналисты "Медузы" основывают свои данные на основе Реестра наследственных дел, но это занимает больше времени.

Как работает система расчетов погибших российских военных

Метод получения оперативной оценки истинной смертности опирается на исторические данные из РНД и данные поименных списков некрологов — и с достаточно высокой точностью предсказывает общее число погибших на любой момент времени.

Согласно этой оценке, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч).

В РНД публично фиксируется открытие наследственных дел — для того чтобы потенциальные наследники могли узнать о том, что они могут претендовать на имущество умершего. Хотя доля умерших, информация о которых попадает в РНД, зависит от их возраста и экономического положения, в целом наследственные дела покрывают значительную часть — более 70% — всех смертей в России.

Аналитиками "Медузы" был разработан метод, который:

опирается на анализ пересечения списков "Медиазоны" с записями РНД;

учитывает разную вероятность открытия наследственного дела на людей в разном возрасте;

также учитывает разную вероятность открытия наследственного дела на людей, принадлежащих разным родам войск (в том числе на завербованных на войну заключенных);

компенсирует падение вероятности открытия наследственного дела в последние полгода;

при подсчете избыточной смертности учитывает отношение числа дел, открытых на мужчин и женщин, а также их многолетие тренды.

Таким образом, сопоставление динамики накопления военных в поименных списках и оценки по РНД дает 120 тысяч погибших на конец июня 2024 года

Данные Росстата

На конец 2023 года в данных РНД было около 75 тысяч погибших. Недавний альтернативный подсчет на основе официальных данных общей смертности Росстата дает на тот же конец 2023-го 64 тысячи погибших.

Смертность молодых мужчин в России резко выросла в 2023-м — почти вдвое даже по сравнению с 2022-м. За два года на войне погибло не менее 64 тысяч россиян Это следует из данных Росстата, исследованных ученым Дмитрием Кобаком.

С начала 2024 года потери ВС РФ выросли на 39 тысяч человек. Такое значение почти вдвое превосходит средние темпы потерь погибшими в последние три месяца 2023 года.

Напомним, в конце июня Фокус сообщал, что западные аналитики оценивали потери ВС РФ даже выше. Американская газета The New York Times со ссылкой на военных чиновников сообщала, что Россия набирает в армию от 25 тысяч до 30 тысяч солдат, компенсируя потери в Украине. Май 2024 года, по оценкам западных разведывательных служб, стал особенно смертоносным для российской армии в Украине. В среднем каждый день погибало или получало ранения более 1000 солдат ВС РФ. Аналитики британской военной разведки оценили потери России в мае на уровне до 1200 человек в день.