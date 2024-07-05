Російських солдатів в Україні вбивають зі швидкістю 200–250 осіб на день, — "Медуза"

Видання використовує власну систему підрахунків. Журналісти нарахували, що в Україні вже загинуло майже 120 тисяч російських солдатів.

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Втрати російської армії на війні в Україні зросли до 250 осіб на день, 120 тисяч російських військових загинули з початку війни. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на свою систему підрахунків.

Журналісти стверджують, що розробили систему оперативної оцінки втрат, аналізуючи дані Реєстру спадкових справ РФ. Було складено спеціальну математичну модель, яка враховує віковий розподіл знову знайдених загиблих і ймовірність потрапляння їх до реєстру. За словами дослідників, їхня оцінка добре працює на короткій дистанції, але з часом потребує корекції.

Дослідники підрахували, що з початку 2024 року втрати російської армії зросли на 39 тисяч осіб. Таке значення майже вдвічі перевершує середні темпи втрат загиблими в останній квартал минулого року. Тоді журналісти "Медузи" оцінювали втрати Росії приблизно у 120 осіб на день, зараз в Україні гинуть 200–250 російських військових щодня. Втрати збільшилися із зими 2024 року і штурму Авдіївки. І динаміка збереглася після наступу ЗС РФ на Харківському напрямку.

"Поточний наступ уже перевищив за втратами битви за Бахмут і Соледар, тоді російські війська втратили приблизно 21 тисячу осіб", — стверджують журналісти.

Зазначається, що в останньому регулярному зведенні "Медіазони", "Русской службы ВВС" і команди волонтерів, опублікованому 21 червня 2024 року, журналісти підтвердили загибель на війні з Україною 56 585 російських військових. Це тільки ті, чиї імена стали відомі з відкритих джерел: некрологів і відомостей про поховання. Ці дані дослідники отримують буквально звідусіль: із соцмереж, повідомлень про смерть, із місцевих новин. Заносять до списку тільки російських громадян — громадяни України з Луганської та Донецької областей, які воюють на боці ЗС РФ, та інші іноземці до нього не потрапляють.

Журналісти "Медузи" ґрунтують свої дані на основі Реєстру спадкових справ, але це займає більше часу.

Як працює система розрахунків загиблих російських військових

Метод отримання оперативної оцінки істинної смертності спирається на історичні дані з РНД і дані поіменних списків некрологів — і з досить високою точністю пророкує загальне число загиблих на будь-який момент часу.

Згідно з цією оцінкою, з 2022 року на війні загинуло вже приблизно 120 тисяч російських військових (з діапазоном випадкової помилки від 106 до 140 тисяч).

У РНД публічно фіксується відкриття спадкових справ — для того, щоб потенційні спадкоємці могли дізнатися про те, що вони можуть претендувати на майно померлого. Хоча частка померлих, інформація про яких потрапляє до РНД, залежить від їхнього віку та економічного становища, загалом спадкові справи покривають значну частину — понад 70% — усіх смертей у Росії.

Аналітиками "Медузи" було розроблено метод, який:

спирається на аналіз перетину списків "Медіазони" із записами РНД;

враховує різну ймовірність відкриття спадкової справи на людей різного віку;

також враховує різну ймовірність відкриття спадкової справи на людей, які належать до різних родів військ (зокрема на завербованих на війну ув'язнених);

компенсує падіння ймовірності відкриття спадкової справи в останні пів року;

під час підрахунку надлишкової смертності враховує відношення числа справ, відкритих на чоловіків і жінок, а також їхні багаторічні тренди.

Отже, зіставлення динаміки накопичення військових у поіменних списках і оцінки за РНД дає 120 тисяч загиблих на кінець червня 2024 року.

Дані Росстату

На кінець 2023 року в даних РНД було майже 75 тисяч загиблих. Нещодавний альтернативний підрахунок на основі офіційних даних загальної смертності Росстату дає на той самий кінець 2023-го 64 тисячі загиблих.

Смертність молодих чоловіків у Росії різко зросла у 2023-му — майже вдвічі, навіть як порівняти з 2022-м. За два роки на війні загинуло щонайменше 64 тисячі росіян. Це випливає з даних Росстату, які досліджував учений Дмитро Кобак.

З початку 2024 року втрати ЗС РФ зросли на 39 тисяч осіб. Таке значення майже вдвічі перевершує середні темпи втрат загиблими в останні три місяці 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці червня Фокус повідомляв, що західні аналітики оцінювали втрати ЗС РФ навіть вище. Американська газета The New York Times з посиланням на військових чиновників повідомляла, що Росія набирає в армію від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів, компенсуючи втрати в Україні. Травень 2024 року, за оцінками західних розвідувальних служб, став особливо смертоносним для російської армії в Україні. У середньому щодня гинуло або отримувало поранення понад 1000 солдатів ЗС РФ. Аналітики британської військової розвідки оцінили втрати Росії в травні на рівні до 1200 осіб на день.