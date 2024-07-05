Рекордні 58% росіян хочуть переговорів з Україною після завершення війни, — дослідження

За даними опитування "Левада-центру", війна в Україні викликає гордість у 48% громадян РФ, 33% відчувають страх і жах. За продовження війни здебільшого виступають чоловіки (47%), як правило, літні, 55-річні й старші.

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Більш ніж половина російських громадян виступають за початок мирних переговорів з Україною. Такої думки дотримуються 58% респондентів — це рекордний показник за останні пів року. Про це повідомляє "Левада-центр".

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Рекорд від початку вторгнення: 34% росіян схвалюють ядерний удар по Україні, — дослідження

"Більша частина опитаних вважає, що в переговорах більше зацікавлена Росія. Дві третини опитаних, як і раніше, покладають відповідальність за те, що відбувається, на США і НАТО, переконаність у цьому за рік зросла", — наголошується в дослідженні.

Опитування, присвячене війні в Україні

Половина опитаних вважає, що війна в Україні може перерости в пряме зіткнення РФ і НАТО.

Про необхідність мирних переговорів частіше висловлюються росіяни віком до 24 років, таких 66%, жителі сільської місцевості (65%), жінки (64%), а також малозабезпечені громадяни РФ (64%). До того ж, за даними дослідження, 75% респондентів не схвалюють діяльність Володимира Путіна на посаді глави Кремля, ще більше (77%) переконані, що керівництво РФ йде хибною дорогою. Такі умонастрої здебільшого серед тих, хто отримує інформацію з Youtube.

Опитування, присвячене війні в Україні

За продовження війни здебільшого висловлюються чоловіки (47%), як правило, похилого віку, 55-річні й старші (40%). Продовжувати бойові дії вважають за необхідне забезпечені росіяни (40%) і жителі Москви (56%). Тих, хто вважає, що країна йде правильним курсом, — 44%, схвалює діяльність президента РФ — 40%. Більша частина таких громадян довіряють інформації з телебачення (42%).

Опитування, присвячене війні в Україні

Війна в Україні викликає гордість у 48% громадян РФ, але 33% відчувають тривогу, страх і жах. 37% опитаних переконані в необхідності продовження війни. Більшість респондентів турбують обстріли території РФ і постачання Україні західних озброєнь.

Опитування, присвячене війні в Україні

19% росіян пильно відстежують події в Україні, кожен третій — досить уважно, 31% відстежує те, що відбувається в сусідній країні, без особливої уваги, 15% росіян війна в Україні не цікава. Найбільший інтерес до війни в Україні виявляють чоловіки (58%), люди старшого віку (68%), старші за 55 років і телеглядачі (60%). З меншою увагою стежать жінки (49%) і молоді люди до 24 років (30%).

Нагадаємо, що лісові пожежі буквально викурюють російських військових із позицій.

Також повідомлялося, що, за даними видання "Медуза", російські солдати гинуть зі швидкістю 200-250 осіб щодня.