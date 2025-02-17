Военные не смогут баллотироваться, потому что не ясно, кем их заменить: нардеп о проблемах выборов

Россия может воспользоваться паузой в военных действиях и началом избирательного процесса, чтобы нанести стратегический удар по Украине, заявил народный депутат Богдан Кицак.

Related video

В украинском законодательстве не предусмотрено, что делать, если командир бригады или военного соединения во время войны будет избран в органы власти местного или национального уровня. Кроме того, следует предусмотреть, как будут голосовать действующие бойцы Сил обороны, которые находятся на фронте. О проблемах возможных выборов народный депутат "Слуг народа" Богдан Кицак высказался в эфире канала "Новости. Live".

Выборы в Украине — комментарий Богдана Кицака см. с 2:54:20

Выборы в Украине — детали

Кицак объяснил, что на предстоящих потенциальных выборах могут возникнуть проблемы, связанные с действующими военнослужащими. Во-первых, им нужно обеспечить возможность проголосовать. Во-вторых, возникает вопрос относительно командиров или особо ценных бойцов ВСУ. По словам нардепа, может возникнуть ситуация, когда условный командир бригады захочет баллотироваться. С одной стороны, он имеет на это право. С другой, в законодательстве не предусмотрено, что делать, когда этот человек, в случае избрания, оставляет фронт.

"Что произойдет и на кого нужно будет возложить обязанности руководства определенной бригадой или соединением. Есть очень много вопросов, на которые ответов, к сожалению, на данный момент времени нет", — заявил нардеп.

Кроме того, политик прокомментировал в целом возможность проведения выборов. По его мнению, на сегодня на поле боя не видно сдвигов, которые бы говорили о завершении войны. Также он отметил, что для начала процесса нужно иметь гарантии, что РФ через несколько месяцев после условного "перемирия" не возобновит войну.

"Нам нужен первый и главный момент — это гарантии того, что после того, как будет отменено или не продлено военное положение и после того начинается избирательный процесс, Россия реально не воспользуется этой оперативной паузой для того, чтобы получать стратегическое преимущество на поле боя", — сказал Кицак.

Отметим, в законе Украины о социальной и правовой защите военных есть статья 5, в которой говорится о гражданских правах и свободах. В статье указано, что военные имеют право баллотироваться и голосовать, но им нельзя быть членами партий. Также описано, что делать, если такого человека выбрать в местные органы власти или в народные депутаты. Впрочем, в законе не описана ситуация, что делать во время военного положения.

Ранее Фокус писал, что спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинцам следует провести выборы, несмотря на военное положение и войну. При этом считается, что вскоре американцы добьются перемирия, и это будет время для избрания нового президента и парламента.

Напоминаем, 16 февраля народный депутат Петр Порошенко сообщил, когда, согласно его данным, в Украине состоятся выборы. Тем временем глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия объяснил, сколько времени нужно на подготовку к выборам и почему дата Порошенко не подходит.