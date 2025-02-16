"Пошли какие-то разговоры": Арахамия высказался о проведении выборов в Украине

По утверждению главы фракции "Слуга народа", выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения. Обосновывает он эти сроки не действующими законами, а выводами после встречи в формате "Диалоги Жана Моне".

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Глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия впервые за два месяца сделал пост в Telegram. Он решил высказаться насчет "каких-то разговоров о выборах".

"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не в первый раз за время полномасштабной войны с Россией. В очередной раз напомню, что выборы во время военного положения невозможны", — отметил он.

Далее Арахамия приводит в доказательство своих слов выводы, принятые во время девятой встречи в формате "Диалоги Жана Моне". Данные выводы приняли в селе Турья Пасека Закарпатской области в ноябре 2023 года.

"Лидеры всех фракций и групп заключили соглашение, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения. Рекомендую всем еще раз ознакомиться с документом", — отметил он.

Стоит отметить, что Арахамия ссылается именно на выводы по итогам встречи, подписанные несколькими украинскими депутатами, а не на официальный документ. "Диалоги Жана Моне" предусматривают лишь обмен мнениями, а не обязательные к исполнению правила, следует из содержания выводов.

Участники диалога договорились разрабатывать спецзакон для проведения первых послевоенных выборов, говорится в выводах.

Напомним, народный депутат от "Европейской Солидарности" Петр Порошенко считает, что выборы в Украине пройдут 26 октября 2025 года. Политик утверждает, что ему доложили об этом "источники на Банковой".

Центральная избирательная комиссия тем временем восстановила доступ к информации о выборах в Раду и президентов Украины.