"Пішли якісь розмови": Арахамія висловився про проведення виборів в Україні

За твердженням глави фракції "Слуга народу", вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Обґрунтовує він ці терміни не чинними законами, а висновками після зустрічі у форматі "Діалоги Жана Моне".

Related video

Голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія вперше за два місяці зробив пост у Telegram. Він вирішив висловитися щодо "якихось розмов про вибори".

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час повномасштабної війни з Росією. Вкотре нагадаю, що вибори під час воєнного стану неможливі", — зазначив він.

Далі Арахамія наводить на доказ своїх слів висновки, ухвалені під час дев'ятої зустрічі у форматі "Діалоги Жана Моне". Ці висновки ухвалили в селі Тур'я Пасіка Закарпатської області в листопаді 2023 року.

"Лідери всіх фракцій і груп уклали угоду, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Рекомендую всім ще раз ознайомитися з документом", — зазначив він.

Варто зазначити, що Арахамія посилається саме на висновки за підсумками зустрічі, підписані кількома українськими депутатами, а не на офіційний документ. "Діалоги Жана Моне" передбачають лише обмін думками, а не обов'язкові до виконання правила, випливає зі змісту висновків.

Учасники діалогу домовилися розробляти спецзакон для проведення перших післявоєнних виборів, ідеться у висновках.

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вважає, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня 2025 року. Політик стверджує, що йому доповіли про це "джерела на Банковій".

Центральна виборча комісія тим часом відновила доступ до інформації про вибори в Раду і президентів України.