Військові не зможуть балотуватись, бо не ясно, ким їх замінити: нардеп про проблеми виборів (відео)

Росія може скористатись паузою у воєнних діях та початком виборчого процесу, щоб завдати стратегічного удару по Україні, заявив народний депутат Богдан Кицак.

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В українському законодавстві не передбачено, що робити, якщо командир бригади чи військового з'єднання під час війни буде обраний в органи влади місцевого чи національного рівня. Крім того, слід передбачити, як будуть голосувати чинні бійці Сил оборони, які перебувають на фронті. Щодо проблем можливих виборів народний депутат "Слуг народу" Богдан Кицак висловився в ефірі каналу "Новини. Live".

Вибори в Україні — коментар Богдана Кицака див. з 2:54:20

Вибори в Україні — деталі

Кицак пояснив, що на майбутніх потенційних виборах можуть виникнути проблеми, пов'язані з чинними військовослужбовцями. По-перше, їм потрібно забезпечити можливість проголосувати. По-друге, виникає питання щодо командирів або особливо цінних бійців ЗСУ. Зі слів нардепа, може виникнути ситуація, коли умовний командир бригади захоче балотуватись. З одного боку, він має на це право. З іншого, у законодавстві не передбачено, що робити, коли ця людина, у разі обрання, залишає фронт.

"Що відбудеться і на кого потрібно буде покласти обов'язки керівництва певною бригадою або з'єднанням. Є дуже багато питань, на які відповідей, на жаль, на цей час часу немає", — заявив нардеп.

Крім того, політик прокоментував в цілому можливість проведення виборів. На його думку, на сьогодні на полі бою не видно зрушень, які б говорили про завершення війни. Також він наголосив, що для початку процесу потрібно мати гарантії, що РФ за кілька місяців після умовного "перемир'я" не відновить війну.

"Нам потрібен перший і головний момент — це гарантії того, що після того, як буде скасовано або не продовжено воєнний стан і після того розпочинається виборчий процес, Росія реально не скористається цією оперативною паузою для того, щоб отримувати стратегічну перевагу на полі бою", — сказав Кицак.

Зазначимо, у законі України про соціальний та правовий захист військових є стаття 5, у якій ідеться про громадянські права і свободи. У статті вказано, що військові мають право балотуватись та голосувати, але їм не можна бути членами партій. Також описано, що робити, якщо таку людину вибрати у місцеві органи влади або у народні депутати. Втім, у законі не описана ситуація, що робити під час воєнного стану.

Раніше Фокус писав, що спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що українцям слід провести вибори, не зважаючи на воєнний стан та війну. При цьому вважається, що незабаром американці доб'ються перемир'я, і це буде час для обрання нового президента та парламенту.

Нагадуємо, 16 лютого народний депутат Петро Порошенко повідомив, коли, згідно з його даними, в Україні відбудуться вибори. Тим часом глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія пояснив, скільки часу потрібно на підготовку до виборів і чому дата Порошенка не підходить.