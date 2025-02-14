"Якщо я загину": офіцер ГУР Максим Ємець перед смертю залишив заповіт командирам (відео)

Голосове повідомлення було записане 14 березня 2024 року, і Максим Ємець, передчуваючи свою загибель, розповів про шалені втрати через неправильно сплановані операції і порадив, як їх можна уникнути.

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Військовий Максим "Єнот" Ємець, який біля Покровська 4 лютого залишив після себе заповіт українським офіцерам, в якому попросив їх врахувати помилки, які часто робить командування на фронті. Його голосове повідомлення оприлюднило видання "Цензор.НЕТ".

У повідомленні український воїн розповів про помилки командирів, які спричинили втрати, яких при правильному плануванні могло б і не бути.

"Я рекомендую кожному офіцеру, хто буде брати участь в операціях стратегічного рівня, хоча би раз взяти участь у боях на рівні батальйону, чи роти. З розумінням того, що людське життя насправді дуже цінне, і вберегти його можна елементарними речами такими як, гігієна інформації, правильно спланована система вогневого ураження, облаштовані позиції в інженерному відношенні, як побудована система вогню, коригування вогню, система спостереження, зокрема за допомогою дронів тактичного рівня", — сказав Ємець.

Голосове повідомлення було записане 14 березня 2024 року, і Максим Ємець, передчуваючи свою загибель, розповів про шалені втрати через неправильно сплановані операції.

"Зараз так виглядає, що загальний план операції зі злиття йшов на найвищому рівні. Тому що за вчора втрати склали — 9 "двохсотих" — це КАБ потрапив у будинок, де були танкісти, був знищений танк Т-80. Також було влучання в скупчення особового складу, який готувався до виконання завдань, внаслідок чого 15 "трьохсотих" і один "двохсотий". Запам'ятайте, при плануванні операцій ніколи не накопичуйтеся в закладах освіти — це табу. Просто наголосіть своїм командирам "Я в школі не буду, крапка"! Це збереже життя вам та вашим підлеглим", — сказав військовий.

Максим "Єнот" Ємець

Він попросив українських офіцерів також при плануванні операцій враховувати такі моменти, як медичне забезпечення і медична евакуація, а також запропонував поєднання РЕБу і розвідки з дронів, що допоможе не втрачати людей.

"Якщо я загину, прошу, врахуйте всі ці помилки. Я брав участь у багатьох операціях. Ніколи не нехтуйте розвідувальною інформацією. Інформація здобута з основних джерел, особливо з радіоперехоплення завжди актуальна. Завжди перечитуйте всю розвідінформацію. Це збереже життя вам і особовому складу", — наголосив Максим Ємець.

Нагадаємо, що Максим "Єнот" Ємець служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила і загинув на Покровському напрямку 4 лютого. Йому було 30 років. Він воював ще з 19 років.