"Если я погибну": офицер ГУР Максим Емец перед смертью оставил завещание командирам (видео)

Голосовое сообщение было записано 14 марта 2024 года, и Максим Емец, предчувствуя свою гибель, рассказал о безумных потерях из-за неправильно спланированных операций и посоветовал, как их можно избежать.

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Военный Максим "Енот" Емец, который возле Покровска 4 февраля оставил после себя завещание украинским офицерам, в котором попросил их учесть ошибки, которые часто совершает командование на фронте. Его голосовое сообщение обнародовало издание "Цензор.НЕТ".

В сообщении украинский воин рассказал об ошибках командиров, которые повлекли потери, которых при правильном планировании могло бы и не быть.

"Я рекомендую каждому офицеру, кто будет участвовать в операциях стратегического уровня, хотя бы раз принять участие в боях на уровне батальона или роты. С пониманием того, что человеческая жизнь на самом деле очень ценна, и уберечь ее можно элементарными вещами такими как, гигиена информации, правильно спланированная система огневого поражения, обустроенные позиции в инженерном отношении, как построена система огня, корректировка огня, система наблюдения, в частности с помощью дронов тактического уровня", — сказал Емец.

Голосовое сообщение было записано 14 марта 2024 года, и Максим Емец, предчувствуя свою гибель, рассказал о безумных потерях из-за неправильно спланированных операций.

"Сейчас так выглядит, что общий план операции по слиянию шел на самом высоком уровне. Потому что за вчера потери составили — 9 "двухсотых" — это КАБ попал в дом, где были танкисты, был уничтожен танк Т-80. Также было попадание в скопление личного состава, который готовился к выполнению задач, в результате чего 15 "трехсотых" и один "двухсотый". Запомните, при планировании операций никогда не накапливайтесь в учебных заведениях — это табу. Просто подчеркните своим командирам "Я в школе не буду, точка"! Это сохранит жизнь вам и вашим подчиненным", — сказал военный.

Максим "Енот" Емец

Он попросил украинских офицеров также при планировании операций учитывать такие моменты, как медицинское обеспечение и медицинская эвакуация, а также предложил сочетание РЭБа и разведки с дронов, что поможет не терять людей.

"Если я погибну, прошу, учтите все эти ошибки. Я участвовал во многих операциях. Никогда не пренебрегайте разведывательной информацией. Информация добытая из основных источников, особенно из радиоперехвата всегда актуальна. Всегда перечитывайте всю развединформацию. Это сохранит жизнь вам и личному составу", — подчеркнул Максим Емец.

Напомним, что Максим "Енот" Емец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила и погиб на Покровском направлении 4 февраля. Ему было 30 лет. Он воевал еще с 19 лет.