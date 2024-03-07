На Львівщині покарали чоловіка зі званням, який ухилився від мобілізації

У жовтні 2023 року громадянин отримав повістку, з якою прийшов до Територіального центру комплектування. Після цього він не з'явився на місце служби і вже у березні 2024 року отримав судовий вирок за ухилення.

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У Львівській області оголосили вирок військовозобов'язаному, який був визнаний придатним, але зігнорував бойову повістку та не з'явився на місце служби. Суд вирішив його покарати трьома роками ув'язнення. Про деталі справи розповіли на порталі Львівської обласної прокуратури.

У дописі прокуратури вказано, що події відбувались у жовтні 2023 року у Жовкві. 27-річний чоловік отримав на вулиці повістку та прийшов з нею до Територіального центру комплектування (ТЦК). Після цього пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та був визнаний придатним до військової служби: його мали мобілізувати до лав ЗСУ. Однак громадянин у бойовий підрозділ так і не потрапив.

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Не лише на вулиці: в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки в березні

Згідно з даними слідства, фігурант мав військове звання "солдат рядового складу". У якийсь момент після ВЛК він отримав бойову повістку і до певної дати повинен був з'явитись до командира військового підрозділу. Цього чоловік не зробив, поважних причин, які пояснювали б відсутність, не надав. Тому й опинився перед судом.

Прокуратура висунула підозру за ст. 336 Кримінального кодексу України — "ухилення від призову". Суд визнав провину чоловіка та призначив покарання — три роки позбавлення волі (максимально можливий вирок за цією статтею — п'ять років).

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію, оголошені у зв'язку з вторгненням РФ. Згідно з останнім рішенням, їх продовжено до 13 травня 2024 року.

У Верховній Раді тим часом розглядають законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Згідно з пропозиціями народних обранців, планують знизити нижній вік для мобілізації, змінити підстави для отримання відстрочки.

Правки, які надійшли після першого читання, опрацьовуються у профільних комітетах. У комітеті з нацбезпеки розглянули правки, які стосуються можливості відстрочки для аспірантів-контрактиків та осіб, які здобувають другу вищу освіту. Також зосередились на засобах посилення мобілізації. Згідно з попередніми рішеннями, нардепи не планують арештовувати рахунки ухилянтів, але можуть обмежити право використання власного автомобіля.

Нагадуємо, в Україні планують матеріально заохочувати до служби у війську, а не посилюватимуть покарання за ігнорування мобілізації. Українців опитали, як вони ставляться до обмежень для ухилянтів: більшості це не подобається.