Не лише на вулиці: в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки в березні

Співробітники ТЦК та СП почали використовувати бодікамери для того, щоб зафіксувати всю ситуацію в разі конфлікту, розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

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Під час мобілізації військовозобов'язаним громадянам можуть вручити повістку. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf розповів, де найчастіше її можна отримати.

Вручення повістки за місцем проживання

"Вручення повісток за місцем проживання з самісінького початку було основним способом оповіщення військовозобов’язаних про їхній виклик для уточнення даних", — сказав Роман Істомін.

З його слів, у мирні часи так призовників викликали на призовні дільниці. Тоді ж так само деякі чоловіки ховалися від призову на строкову службу, а тому не відчиняли двері, рідні казали, що такий тут не проживає тощо. Він наголосив, що наразі велика кількість людей проживають не за місцем реєстрації та давно не оновлювала дані.

Вручення повісток у громадських місцях

"Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо", — розповів він.

Роман Істомін наголосив, що чимало чоловікам, яких нині призивають за мобілізацією, потрібен був поштовх. Зокрема, він них не раз чули: "Я чекав повістку, але сам не йшов". Крім цього, бувають випадки, коли військовозобов’язані просять виписати їм повістку.

Вручення повісток на підприємствах

Істомін повідомив, що ще одним методом оповіщення є передача розпоряджень (повісток) на підприємства, ці документи потім керівник вручає своїм підлеглим. До цього процесу активніше залучають органи влади.

"Сьогодні наші співробітники практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу. Перевіряють документи на вулицях. Це роблять люди з числа військовослужбовців ЗСУ (а ТЦК та СП є структурним підрозділом ЗСУ), наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом", — пояснив він.

Роман Істомін додав, що представники ТЦК та СП почали використовувати бодікамери, аби в разі конфлікту ситуація була зафіксована з обох сторін.

Нагадаємо, деяким громадянам можуть повторно вручити повістку. Зокрема, це може статися у п'яти випадках.

Раніше представник Полтавського територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК) Роман Істомін розповів, що основним способом комплектування ЗСУ залишається мобілізація. Оскільки рекрутинг не може покрити потреби армії.