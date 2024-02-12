Продовження мобілізації та воєнного стану: Зеленський підписав законопроєкти

Згідно з документами, підписаними президентом, воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

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У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Картки законопроєктів 10456 і 10457 опубліковано на офіційному сайті українського парламенту.

Таким чином воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжено з 14 лютого 2023 року ще на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

Відповідні укази були внесені главою держави до Верховної Ради 5 лютого.

Укази 10456 і 10457 Фото: Скриншот

Як зазначив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, це було десяте рішення щодо дії воєнного стану і загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 6 лютого, комітет Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки підтримав затвердження парламентом указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Того самого дня парламент затвердив укази президента України Володимира Зеленського про продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану. Рішення підтримали 335 народних депутатів.