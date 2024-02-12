Продление мобилизации и военного положения: Зеленский подписал законопроекты

Согласно документам, подписанным президентом, военное положение и мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней — до 13 мая 2024 года.

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В понедельник, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой указы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Карточки законопроектов 10456 и 10457 опубликованы на официальном сайте украинского парламента.

Таким образом военное положение и мобилизация в Украине продлены с 14 февраля 2023 года еще на 90 дней – до 13 мая 2024 года.

Соответствующие указы были внесены главой государства Верховную Раду 5 февраля.

Указы 10456 и 10457 Фото: Скриншот

Как отметил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Напомним, 6 февраля, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки поддержал утверждение парламентом указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации

В тот же день парламент утвердил указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении всеобщей мобилизации и действия военного положения. Решение поддержали 335 народных депутатов.