На Львовщине наказали мужчину со званием, который уклонился от мобилизации

В октябре 2023 года гражданин получил повестку, с которой пришел в Территориальный центр комплектования. После этого он не явился на место службы и уже в марте 2024 года получил судебный приговор за уклонение.

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Во Львовской области объявили приговор военнообязанному, который был признан годным, но проигнорировал боевую повестку и не явился на место службы. Суд решил его наказать тремя годами заключения. О деталях дела рассказали на портале Львовской областной прокуратуры.

В заметке прокуратуры указано, что события происходили в октябре 2023 года в Жовкве. 27-летний мужчина получил на улице повестку и пришел с ней в Территориальный центр комплектования (ТЦК). После этого прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и был признан годным к военной службе: его должны были мобилизовать в ряды ВСУ. Однако гражданин в боевое подразделение так и не попал.

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Не только на улице: в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки в марте

Согласно данным следствия, фигурант имел воинское звание "солдат рядового состава". В какой-то момент после ВВК он получил боевую повестку и до определенной даты должен был явиться к командиру воинского подразделения. Этого мужчина не сделал, уважительных причин, которые объясняли бы отсутствие, не предоставил. Поэтому и оказался перед судом.

Прокуратура предъявила подозрение по ст. 336 Уголовного кодекса Украины — "уклонение от призыва". Суд признал вину мужчины и назначил наказание — три года лишения свободы (максимально возможный приговор по этой статье — пять лет).

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию, объявленные в связи с вторжением РФ. Согласно последнему решению, они продлены до 13 мая 2024 года.

В Верховной Раде тем временем рассматривают законопроект об усилении мобилизации №10449. Согласно предложениям народных избранников, планируют снизить нижний возраст для мобилизации, изменить основания для получения отсрочки.

Правки, поступившие после первого чтения, прорабатываются в профильных комитетах. В комитете по нацбезопасности рассмотрели правки, касающиеся возможности отсрочки для аспирантов-контрактиков и лиц, получающих второе высшее образование. Также сосредоточились на средствах усиления мобилизации. Согласно предварительным решениям, нардепы не планируют арестовывать счета уклонистов, но могут ограничить право использования собственного автомобиля.

Напоминаем, в Украине планируют материально поощрять к службе в армии, а не усиливать наказание за игнорирование мобилизации. Украинцев опросили, как они относятся к ограничениям для уклонистов: большинству это не нравится.