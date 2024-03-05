Законопроект о мобилизации: большинство украинцев против ограничений уклонистов (инфографика)

Более 74% граждан поддерживают альтернативную службу — на строительстве или производстве вместо ВСУ. В то же время мнения о возможности "откупиться" от призыва разошлись.

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В Украине работают над законопроектом, который должен усилить мобилизацию. Граждане поделились мнениями относительно вероятных изменений. Об этом известно из результатов опроса, проведенного SOCIS для "Цензор.НЕТ".

Исследование проходило с 22 февраля по 1 марта. В целом специалисты опросили три тысячи человек, разговаривая с ними по телефону. В среднем каждое интервью длилось 14 минут.

Часть вопросов касалась законопроекта об усилении мобилизации. Респондентов попросили прокомментировать ряд утверждений, поделившись, насколько они с этим согласны.

Альтернативная служба в Украине

Украинцев спросили, поддерживают ли они введение альтернативной службы на уровне с мобилизацией. То есть в таком случае граждане имели бы выбор — пойти в армию или на строительные работы, гражданскую должность в ВСУ, оборонное производство и тому подобное.

Большинство респондентов (74,1%) полностью согласились или были больше склонны к согласию. 17,8% скорее или совсем не поддерживают такое предложение. Еще 8,1% не определились с позицией по этому поводу.

Пригодность к мобилизации

Респондентов опросили, согласны ли они с тем, чтобы под мобилизацию попадали "все без исключения". Речь идет о мужчинах, которые являются пригодными по возрасту и состоянию здоровья к службе.

В этом вопросе мнения разделились. 54,5% опрошенных поддержали такое утверждение, а 37,7% — с ним не согласны. Еще 7,8% человек ответили, что не знают.

"Откуп" от призыва в ВСУ

Также исследователи поинтересовались у украинцев, как они относятся к идее, чтобы от призыва можно было "откупиться". То есть уплата в госбюджет суммы, необходимой для содержания одного защитника, позволяла бы избежать мобилизации.

Здесь мнения также разделились: 40,5% граждан поддержали бы такое предложение, а 49,7% — выступают против. Остальные 9,8% не определились с позицией в этом контексте.

Новые санкции против уклонистов

Законопроект о мобилизации предлагает введение дополнительных ограничений для уклонистов. В частности, речь идет о блокировании банковских счетов, запрете на управление транспортом и ограничении на выезд за границу.

Большинство респондентов (64,5%) выступили против этих санкций. В то же время поддержали их введение вдвое меньше людей — 26,9%. Еще 8,6% ответили, что не знают.

Результаты опроса SOCIS Фото: SOCIS

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, как военнообязанные мужчины пытаются обойти запрет на выезд за границу. Одним из самых популярных путей является побег через реку Тиса.

Фокус разобрался, кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.