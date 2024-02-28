Законопроект о мобилизации: какие правки уже учел профильный комитет Верховной Рады

По словам нардепа Федора Вениславского, все правки к законопроекту о мобилизации условно объединили в 17 основных блоков, однако 27 февраля удалось рассмотреть первые шесть.

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В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во вторник, 27 февраля, началось рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации, которые внесли народные депутаты после первого чтения. Как идет работа над поправками, сообщил член комитета, нардеп Федор Вениславский, пишет Today.ua.

Прежде всего парламентарий отметил, что в законопроект №10449 было внесено 4195 поправок, поэтому их условно объединили в 17 основных блоков. По состоянию на вечер 27 февраля, как отметил Вениславский, удалось рассмотреть первые шесть.

Он также добавил, что сейчас уже отклонен вопрос об электронных кабинетах и повестках военнообязанных.

"Комитет не будет рекомендовать таких законодательных нововведений и будет считать их отклоненными. По ограничению других конституционных прав и свобод — комитет тоже будет против. А именно относительно блокирования банковских счетов и предоставления консульских услуг", — отметил Вениславский.

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Очень важным, по мнению члена комитета, является то, что в новый законопроект точно попадет конкретизация полномочий органов государственной власти, предприятий, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по участию в мобилизационных процессах.

"Будут указаны их обязанности, чтобы они не перекладывали их на ТЦК", — отметил Вениславский.

Кроме того, нардеп уточнил, что комитет согласовал требование к мужчинам 18-60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию правоохранителей или представителей ТЦК. При этом проверку документов и вручение повесток, по мнению парламентариев, необходимо фиксировать на камеру.

В ближайшие дни профильный комитет также рассмотрит вопрос о бронировании и отсрочке от призыва. В обсуждении будут участвовать представители других ведомств и министерств.

Законопроект о мобилизации — хроники рассмотрения

26 декабря Кабмин внес в Раду законопроект "О совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Позже, 11 января, правительство официально отозвало законопроект из парламента, заявив, что команда Министерства обороны Украины подготовила новую редакцию с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

30 января Кабмин утвердил обновленную версию законопроекта о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. В свою очередь, в Минобороны указали, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации, и народные депутаты внесли в него более 4190 правок.

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Напомним, 27 февраля в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет призывника. Законопроект о введении электронного кабинета уже приняли в Верховной Раде. В министерстве заверили, что специалисты начали работу над функционалом.