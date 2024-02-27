Право, а не обязанность: в Раде обсуждают спорные нормы в законопроекте о мобилизации

Нардеп Роман Костенко заявил, что Комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Также не принято решение о том, чтобы консульства ограничивали услуги для украинцев в других странах.

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В законопроекте о мобилизации в целом 4195 правок. На заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, которое прошло 27 февраля, решили разбить их на основные блоки и работать с ними. Об этом заявил секретарь Комитета нардеп Роман Костенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, многие правки совпадают по форме и по сути.

"Поэтому сегодня комитет поблочно принимал решение по отдельным направлениям. А в дальнейшем, понимая финальное решение, будем или учитывать, или не учитывать поправки, которые внесли народные депутаты. Сегодня мы прошли лишь часть из этих блоков", — рассказал он.

Кроме того, Костенко заявил, что Комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Речь, конечно, о блокировке счетов и ограничении права выезда за границу. Но голосование еще предварительное, а потому все норма дискуссионные.

По словам Костенко, многие депутаты считают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены штрафы за невыполнение обязанностей, касающихся мобилизации. Их можно просто увеличить, а не вводить дополнительные санкции.

Кроме того, по словам секретаря, не принято решение о том, чтобы консульства ограничивали услуги для украинцев в других странах. Но этот вопрос еще будет обсуждаться.

Также Костенко заявил, что обсуждался вопрос функционирования электронного кабинета. Так, Комитет проголосовал за то, чтобы регистрация там была правом, а не обязанностью.

"Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи", — сказал Костенко.

В материале говорится, что Комитет будет рассматривать правки как минимум до конца недели.

Напомним, в "Ассоциации юристов Украины" объяснили, какая может быть ответственность за игнорирование повестки. Наказание зависит от того, какого типа повестка была вручена.

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