Право, а не обов'язок: в Раді обговорюють суперечливі норми в законопроєкті про мобілізацію

Нардеп Роман Костенко заявив, що Комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Також не ухвалено рішення про те, щоб консульства обмежували послуги для українців в інших країнах.

Related video

У законопроєкті про мобілізацію загалом 4195 правок. На засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки, яке відбулося 27 лютого, вирішили розбити їх на основні блоки і працювати з ними. Про це заявив секретар Комітету нардеп Роман Костенко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, багато правок збігаються за формою і по суті.

"Тому сьогодні комітет поблочно ухвалював рішення за окремими напрямами. А надалі, розуміючи фінальне рішення, будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Сьогодні ми пройшли лише частину з цих блоків", — розповів він.

Крім того, Костенко заявив, що Комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Йдеться, звісно, про блокування рахунків і обмеження права виїзду за кордон. Але голосування ще попереднє, а тому всі норми дискусійні.

За словами Костенка, багато депутатів вважають, що в чинному законодавстві вже передбачено штрафи за невиконання обов'язків щодо мобілізації. Їх можна просто збільшити, а не вводити додаткові санкції.

Крім того, за словами секретаря, не ухвалено рішення про те, щоб консульства обмежували послуги для українців в інших країнах. Але це питання ще буде обговорюватися.

Також Костенко заявив, що обговорювалося питання функціонування електронного кабінету. Так, Комітет проголосував за те, щоб реєстрація там була правом, а не обов'язком.

"Також порушувалося питання про електронні повістки і було вирішено, що електронних повісток бути не повинно. Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, тому що така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції і ТЦК за процедурою видачі повісток", — сказав Костенко.

У матеріалі йдеться, що Комітет розглядатиме правки щонайменше до кінця тижня.

Нагадаємо, в "Асоціації правників України" пояснили, яка може бути відповідальність за ігнорування повістки. Покарання залежить від того, якого типу повістка була вручена.

У ТЦК розповіли, як часто військовозобов'язаним потрібно проходити ВЛК.