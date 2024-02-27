Усиление мобилизации в Украине: как наказывают за неявку по повестке

За игнорирование приглашения обновить данные в ТЦК могут оштрафовать или наказать исправительными работами. Однако если повестка была "боевой", уклонист рискует оказаться за решеткой.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и за игнорирование повестки предусмотрена ответственность. Однако от того, какого типа повестка была вручена, зависит наказание за неявку по ней. Деталями поделились в "Ассоциации юристов Украины".

Если гражданина проинформировали о необходимости прийти в ТЦК, но это было проигнорировано, он может понести ответственность за уклонение от воинского учета. За это лицо будет рисковать получить штраф в размере 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен) или один год исправительных работ.

Однако если повестка была "боевой", то есть предупреждала о требовании явиться в сборный пункт ТЦК или воинскую часть для дальнейшей службы, наказание будет жестче. Такие случаи уже квалифицируют как уклонение от призыва по мобилизации.

За игнорирование "боевой" повестки предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителя закона могут приговорить к заключению на 3-5 лет.

Мало того, если случаи неявки будут происходить регулярно, военнообязанного могут наказать за уклонение от службы. В таком случае военкомат направляет письмо в прокуратуру, и начинается следствие.

Как указано на сайте Гейсинского городского совета, уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период (кроме восстановительного периода) или в случае проведения целевой мобилизации также наказывается заключением — на 2-5 лет.

Напомним, в Кременчугском ТЦК объяснили, как часто военнообязанным украинцам нужно проходить ВВК.

Юрист Илья Шипко рассказал, при каких условиях граждане могут отказаться от повестки.