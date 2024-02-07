Отсрочка от мобилизации: лишат ли ее аспирантов-контрактников и что будет с теми, кто учится

По словам члена комитета по вопросам образования, науки и инновации Верховной Рады Романа Грищука, необходимо исключить аспирантов-контрактников из списка лиц, не подлежащих мобилизации, или установить отсрочку только для тех, кто начал обучение до начала полномасштабного вторжения.

Related video

Кабмин предложил изменения в закон о мобилизации, которые могут лишить отсрочки от мобилизации аспирантов, обучающихся на контрактной основе. Фокус разобрался, коснется ли это будущих аспирантов, которые уже поступили.

Изменения противоречат Конституции, — нардеп

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Юлия Гришина отметила, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины, а именно статье 24, утверждающей равные права граждан перед законом.

"Будем подавать соответствующую правку. Права соискателей образования не должны зависеть от того, за счет каких средств происходит их обучение", — отметила Гришина.

Отсрочка от мобилизации — что будет с аспирантами

Член профильного комитета Рады, нардеп Роман Грищук отметил, нововведения касательно аспирантов вызвали большой резонанс. Он предложил несколько вариантов решения вопроса, включая полное исключение аспирантов-контрактников из списка лиц, не подлежащих мобилизации, или установку отсрочки только для тех, кто начал обучение до начала полномасштабного вторжения.

"Почему так возмутило? Потому что ни в одном из предыдущих реакций изменений этого закона не было вообще вопросов касательно аспирантов. А сейчас они появились. Почему они появились? Скорее всего из-за того, что аспирантура, особенно контрактники, стала одним из легальных методов получить отсрочку от мобилизации. В частности в 2022 году уже после полномасштабного вторжения в 10 раз больше мужчин старше 25 лет поступили на аспирантуру в сравнении с 2021 годом", — рассказал Грищук.

По его словам, ко второму чтению положение об аспирантах могут убрать, либо доработать.

"Во-первых, в первом чтении, скорее всего, если будет принят этот закон, эта норма останется. Но уверен, что ко второму чтению может быть несколько вариантов. В частности я буду подавать такие правки", — добавил нардеп.

Грищук предложил три варианта решения проблемы с отсрочкой для аспирантов-контрактинков

Исключить норму о лишении отсрочки аспирантов-контрактников.

Отсрочка для контрактников, поступивших до начала вторжения, должна сохраниться.

Вступление в силу нормы отложить до конца обучения аспирантов-контрактников.

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Также напомним, что законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.