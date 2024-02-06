Замечаний на 9 страниц: омбудсмен объяснил, что нарушает новый законопроект о мобилизации

Некоторые предложения законопроекта о мобилизации №10449 нарушают Конституцию и действующие законы Украины. В частности, речь идет о выезде мужчин за границу, электронном кабинете призывника, работе ТЦК, предоставлении отсрочки и прочее.

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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и на этот раз имеет ряд противоречивых норм", — сказал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что представитель по социальным и экономическим правам Елена Колобродова на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов озвучила замечания к законопроекту. Кроме этого, соответствующее письмо отправили в профильный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В частности, замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Выезд мужчин за границу

Лубинец отметил, что нормативный казус есть в вопросе порядка выезда мужчин от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете или исключенных из него, за границу. Он подчеркнул, что вопрос в формулировках "снять" и "исключить" с воинского учета, поскольку на практике это становится проблемой.

В документе говорится о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права украинца на выезд за границу. Однако эти изменения противоречат Конституции.

"Согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан", — пояснил он.

Электронный кабинет призывника

Законопроектом предусматривается обязанность о регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, однако за невыполнение этого пункта последние будут нести юридическую ответственность. Но это положение не соответствует Конституции, закону Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь. Зато омбудсмен предлагает в законопроекте закрепить право регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Проверка документов представителями ТЦК и СП

Предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы граждан от 18 до 60 лет противоречит Конституции. Поскольку такую проверку могут осуществлять только работники Нацполиции, персонал ГПСУ.

Лишение отсрочки от мобилизации некоторым аспирантам

Документ предусматривает лишение права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта. Тогда как всем другим категориям соискателей образования право на освобождение от призыва сохраняется. В результате это противоречит требованиям ст. 24 Конституции относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам.

Призыв на службу осуществляется независимо от места пребывания на воинском учете

В законопроекте прописано, что призыв на службу по мобилизации осуществляется независимо от места пребывания на воинском учете.

"То есть, лицо могут призвать на военную службу во время его пребывания в служебной командировке, во время выезда на выходные к родителям, пребывания в санатории или лечебном учреждении за пределами места жительства", — пояснил Лубинец.

По его словам, при таком подходе часто нарушается право граждан на освобождение от призыва, ведь медицинские документы и те, что дают право на отсрочку, граждане не носят с собой, ведь по законодательству их должны предоставлять в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

Альтернативная (невоенная) служба

Действующая редакция Закона Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" не предусматривает возможности и порядка направления на альтернативную службу тех, кто подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

"Однако есть отдельные случаи направления граждан на военную службу, религиозные убеждения которых не допускают выполнения воинского долга, что противоречит гарантированному им ст. 35 Конституции Украины праву на свободу совести", — отметил омбудсмен.

Напомним, 5 февраля первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что в Раде предлагают сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации. Он подчеркнул, что это решение должен принять парламент.

31 января советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что в тексте нового законопроекта о мобилизации четко описано, как должны происходить подготовка в воинских частях, ротация и соцподдержка.