Отсрочка или бронь: эксперты Рады указали на недостатки нового законопроекта о мобилизации

Согласно выводам Главного научно-экспертного управления ВР, не понятно на каких основаниях полицейских лишат отсрочки, но при этом ее получат, к примеру, работники Государственной специальной службы транспорта.

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Предложения, выдвигаемые законопроектом о мобилизации 10449 для усиления мобилизационных мер, включают расширение списка должностных лиц, которым будет предоставлена непосредственная отсрочка от призыва на военную службу в период мобилизации. Однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады представило свой экспертный вывод о законопроекте, в котором отмечается, что не понятно, на каких основаниях полицейских лишат отсрочки. Вывод профильного управления опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Кому дадут отсрочку

Предлагается расширить перечень должностей работников органов государственной власти, которые будут иметь непосредственную отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Изменения затронут:

руководителей министерств, их заместителей;

руководителей государственных органов и органов государственного управления, деятельность которых охватывает всю территорию Украины;

судей, членов Высшего совета правосудия;

работников Государственной специальной службы транспорта;

сотрудников Министерства внутренних дел Украины и других учреждений.

Полицейским не хотят давать отсрочку

Вместе с этим, из действующего перечня лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, исключаются работники Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины. Эксперты назвали такое предложение "сомнительным".

Важно

Уклонисты — без доступа к карточкам: что именно предлагает новый законопроект о мобилизации

"Такое предложение представляется сомнительным, поскольку, во-первых, из анализа предлагаемых предписаний нельзя четко определить критерии, по которым распределяются должности работников органов государственной власти, других государственных органов на тех, которым должна предоставляться непосредственная отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, а которым — оформляться бронирование в порядке ст. 25 этого Закона", — сказано в экспертном заключении.

В своем заключении ГНЭУ подчеркивает необходимость разработки более точных критериев и прозрачных правил, чтобы избежать неопределенности и несправедливости в применении закона о мобилизации.

Ранее Фокус более детально разбирал выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады о новом проекте о мобилизации. Эксперты отметили, что ограничение права вождения транспортного средства и арест счетов и ценностей — форма принуждения государством, выходящая за рамки законодательных полномочий и не обеспечивающая адекватной защиты прав граждан.

Напомним, 30 января правительство после доработки внесло в Верховную Раду новый законопроект №10449. Обновленный документ предлагает, в частности, накладывать ограничения на уклонистов через суд.