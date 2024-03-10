Мобілізація в Україні: питання людей із інвалідністю буде врегульовано, — Арахамія

Відстрочка не звільняє від служби, а лише відкладає виконання військових обов'язків на певний строк. Громадяни, які отримали відстрочку, продовжують перебувати на військовому обліку.

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В Україні працюють над законопроєктом, який має посилити мобілізацію. Наступного тижня Верховна Рада, імовірно, розпочне розгляд ключових поправок до законопроєкту №10449. Питання щодо мобілізації осіб, які доглядають за особами з інвалідністю, а також питання щодо відстрочки аспірантів буде врегульовано. Про це заявив очільник "Слуги народу" Давид Арахамія в Telegram.

Він зауважив, що не потрібно розганяти "зраду" щодо питання про відстрочку від мобілізації для певних категорій громадян. Арахамія пообіцяв, що питання про І, ІІ та ІІІ групи людей із інвалідністю буде врегульовано.

"У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І йдеться не про "постійний догляд", а просто про догляд. Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати", — зазначив політик.

За його словами, також буде врегульовано питання щодо відстрочки аспірантів: "Те саме стосується й аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації".

Відомо, що наразі комітет розглядає правки законопроєкту, їх зібралося понад 4 тисячі.

Нагадаємо, 10 березня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні. мобілізуватимуть засуджених. Відповідний законопроєкт уже незабаром можуть винести на розгляд Верховної Ради.

Фокус розібрався, хто може розраховувати на відстрочку від мобілізації в березні 2024 року.