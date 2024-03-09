Військові поставили умови: Малюська анонсував законопроєкт про мобілізацію ув'язнених

Військові попросили, щоб розробники проєкту виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави.

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В Україні мобілізуватимуть засуджених. Відповідний законопроєкт вже незабаром можуть винести на розгляд Верховної Ради. Про це в ефірі телемарафона 10 березня повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що наступного тижня законопроєкт буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", — наголосив Малюська.

За його словами, в Україні є тисячі засуджених, які хочуть і можуть приєднатися до лав Сил оборони України.

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"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", — підкреслив міністр.

Денис Малюська сказав, що очікує, що законопроєкт розглянуть оперативно, оскільки жодного депутата, який був би проти нього, він не зустрічав.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", — пояснив Малюська.

Нагадаємо, що 17 лютого Денис Малюська заявив, що лави ЗСУ можуть поповнитися приблизно 50 тисячами громадян, які раніше мали судимість. За словами міністра, йдеться про дві категорії людей із судимістю: ті, хто відсидів, і ті, хто був засуджений без відбування терміну за ґратами.