"Йдеться про десятки тисяч": ЗСУ можуть поповнити українцями із судимістю, — Малюська

Сьогодні в Україні є щонайменше 50 тисяч осіб із судимістю, які можуть поповнити лави ЗСУ. Кого з них можна мобілізувати, вирішуватимуть ТЦК, орієнтуючись на оцінку ризиків.

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Якщо Верховна Рада ухвалить пропозиції, які готує Міністерство юстиції до оновленого законопроєкту про мобілізацію, то лави ЗСУ можуть поповнитися приблизно 50 тисячами громадян, які раніше мали судимість. Кого саме з тих, хто був засуджений і відбув покарання, міністерство пропонуватиме мобілізувати, розповів очільник відомства Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода".

За словами міністра, йдеться про дві категорії людей із судимістю: ті, хто відсидів, і ті, хто був засуджений без відбування терміну за ґратами.

"Йдеться про десятки тисяч, щонайменше, 50 тисяч громадян, яких не мобілізують, тому що вони колись там скоїли злочин

Тобто покарання закінчилося, вони не є суспільно небезпечними. Такі громадяни, як не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку", — наголосив Малюська.

Міністерство пропонує забрати цю категорію з переліку тих, кого не можна мобілізувати, поставити на військовий облік, щоб ТЦК могли залучати їх до служби в ЗСУ.

У ЗСУ не тільки стріляють

Що стосується тих, хто відбуває покарання за незначні правопорушення, то тут історія схожа, вважає міністр.

"Обов'язок захищати батьківщину — це обов'язок кожного. Я переконаний, що багато людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, можуть гідно захищати нашу державу: зі зброєю в руках, не зі зброєю в руках. Є багато тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі не тому, що вони когось убили. У всякому разі, наші воїни не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають", — пояснив він.

Зрештою, вирішувати, хто з людей із судимістю придатний для служби, а хто ні, мають ЗСУ. Малюська підкреслює, що чимало тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, може захищати батьківщину. Серед них, наприклад, люди, які потрапили за ґрати за корупцію.

"Ось узяв він хабар, три роки тому, три роки відсидів, йому ще сидіти п'ять. Чому він не може замість того, щоб сидіти у в'язниці, захищати державу? Він убивати своїх товаришів по службі точно не буде. Люди там далеко не дурні, можуть воювати. Потім, залежно від того терміну, який вони там відвоюють, будемо вирішувати..., повернуться вони до в'язниці чи не повернуться", — продовжив чиновник.

Оцінка ризиків

Говорячи про оцінку ризиків, очільник міністерства зазначив, що такі є завжди. Однак існує система аналізу ризиків, яка дає змогу відфільтрувати найнебезпечніші елементи, і цією інформацією МЮ ділитиметься із судами та ТЦК

"Ми розробляємо складний механізм, у якому будуть задіяні суди, прокурори, і ми б дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати, чи ні. Тобто буде аналіз потенційних ризиків кожної такої особи, аналіз її потенційної користі для ЗСУ", — аргументує Малюська.

На те, щоб врахувати рекомендації міністерства, у Верховної Ради ще є час. Друге читання законопроєкту про мобілізацію відбудеться не раніше 21 лютого.

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