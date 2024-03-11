Від 35 тисяч гривень: бронювання від мобілізації можуть прив'язати до зарплати, — нардеп

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін розглядає можливість бронювання для підприємців та IT-фахівців, а також чиновників і поліцейських.

Related video

Кабінет міністрів України розробляє нову систему мобілізації, яка враховуватиме рівень заробітної плати для бронювання від військової служби. Про це повідомив народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, нова система передбачатиме автоматичну бронь для таких категорій громадян:

чиновники категорії А;

працівники підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, постачальники для ЗСУ;

співробітники поліції.

Із бізнесу забронюють:

працівників паливно-енергетичного комплексу;

операторів зв'язку.

Інші категорії, які можуть отримати бронь:

громадяни, які отримують зарплату від 35 000 грн;

платники ПДФО ≥ 6,3 тис грн, та ЄСВ ≥ 7,7 тис грн;

IT-фахівці, резиденти Diia City, за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн.

Як зазначив Гончаренко, схожу систему вже пропонували місяць тому, але тоді її розкритикували через вимогу про зарплату від 35 000 грн. Критики назвали такий підхід "соціальним дарвінізмом", стверджуючи, що він несправедливий до людей із низькими доходами.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.

Раніше, 1 березня народний депутат Федір Веніславський зазначив, що в новому законопроєкті передбачається бронювання не тільки для держслужбовців, а й низки інших професій, які критично важливі для функціонування держави і суспільства.