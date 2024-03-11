От 35 тысяч гривен: бронирование от мобилизации могут привязать к зарплате, — нардеп

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин рассматривает возможность бронирования для предпринимателей и IT-специалистов, а также чиновников и полицейских.

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Кабинет министров Украины разрабатывает новую систему мобилизации, которая будет учитывать уровень заработной платы для бронирования от воинской службы. Об этом сообщил народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, новая система будет предусматривать автоматическую бронь для следующих категорий граждан:

чиновники категории А;

работники предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщики для ВСУ;

сотрудники полиции.

Из бизнеса забронируют:

работников топливно-энергетического комплекса;

операторов связи.

Другие категории, которые могут получить бронь:

граждане, получающие зарплату от 35 000 грн;

плательщики НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн;

IT-специалисты, резиденты Diia City, при условии уплаты НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн.

Как отметил Гончаренко, похожая система уже предлагалась месяц назад, но тогда она была раскритикована из-за требования о зарплате от 35 000 грн. Критики назвали такой подход "социальным дарвинизмом", утверждая, что он несправедлив к людям с низкими доходами.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.

Ранее, 1 марта народный депутат Федор Вениславский отметил, что в новом законопроекте предусматривается бронирование не только для госслужащих, но и ряда других профессий, которые критически важны для функционирования государства и общества.