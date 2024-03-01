Бронирование от мобилизации: в Верховной Раде объяснили, кто сможет его получить по новому закону

Член профильного комитета ВР Федор Вениславский отметил, что есть конкретные профессии, которые критически важны для функционирования государства и общества, поэтому на них тоже будет распространяться бронирование, но перечень должен утвердить Кабинет Министров.

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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в течение недели рассматривает правки, внесенные после первого чтения в новый законопроект о мобилизации №10449. О том, кто сможет иметь бронирование от мобилизации согласно законопроекту, рассказал член комитета, народный депутат Федор Вениславский в интервью порталу "РБК Украина".

Вениславский отметил, что действительно в новом законопроекте предусматривается бронирование не только для госслужащих, но и ряда других профессий, которые критически важны для функционирования государства и общества. Однако он отметил, что утвердить перечень конкретных категорий должен Кабинет Министров.

"Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере является критической для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться детально постановлением Кабинета Министров", — пояснил нардеп.

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По словам парламентария, бронирование будет распространяться на руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В" — среди них может быть забронировано до 50% военнообязанных.

"Также мы согласились, что работники в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А что касается судей, прокуроров — для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной систем", — констатировал член комитета.

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Напомним, народный депутат и член профильного комитета Федор Вениславский пояснил, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате, а также аспиранты контрактной формы.

Кроме того, в Украине введут электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих.