В мирное время потеря работы для большинства была очень тяжелым испытанием — иногда психологи даже сравнивали это событие с потерей близкого человека. Но война кардинально изменила отношение украинцев к тем или иным ситуациям.

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Как свидетельствуют данные январской волны всеукраинского национально репрезентативного Омнибуса Info Sapiens, проведенного 11-19 января 2024 года, потерю работы среди важнейших событий за период полномасштабной войны назвали лишь 0,7% респондентов. Означает ли это, что рынок труда восстановился, или же люди чаще переживают по вопросам войны, мобилизации, потери близких более, чем думают о своих финансовых проблемах?

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Вообще, позитивные контексты военного времени (свадьба, рождение ребенка, начало учебы и т.п.) в ходе исследования назвал лишь каждый пятый, в то время как негативные — почти половина опрошенных. Вполне ожидаемо, что потеря работы оказалась далеко не на первом месте.

Негативные события распределились следующим образом:

потеря близкого человека — 12,7%;

тяжелое переживание войны — 9,8%;

мобилизация близкого человека — 5,4%;

российский террор — 3,6%;

переезд в пределах Украины — 2,9%;

разрушение дома — 2,1%;

оккупация населенного пункта — 1,7%;

разочарование во власти — 1,6%;

потеря физического здоровья — 1,6%;

потеря физического здоровья близких — 1,5%;

переезд членов семьи за границу — 1,5%;

развод — 0,8%;

потеря работы — 0,7%;

потеря психического здоровья — 0,5%;

потеря дохода — 0,4%;

собственная мобилизация — 0,3%;

конфликты с близким человеком — 0,3%.

30% респондентов отметили, как самые важные, события, которые непосредственно связаны с войной Фото: eurotopics.net

Авторы исследования указывают на то, что 30% респондентов отметили, как важнейшие, события, которые непосредственно связаны с войной. Это отражает глубокое влияние военных действий — обстрелов, бомбардировок, эвакуации — на жизнь людей. 20% респондентов отметили потери, которые включают потерю близких, здоровья, имущества, работы, дохода, но доля тех, кто переживает по поводу потери работы, очень низкая — меньше процента. Означают ли такие результаты, что украинский рынок труда восстановился, поэтому потеря работы сегодня не проблема?

По данным Work.ua, с начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%. В январе 2024-го на рынке труда стало больше соискателей, а также сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям — работодатели все чаще упоминают в вакансиях необходимость владения английским. "Если сравнить январские показатели с показателями декабря, количество резюме выросло на 24%, — пришли к выводу аналитики портала. — Очевидно, идею "новый год — новая работа" соискатели восприняли серьезно".

С начала полномасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%

Однако, конечно, данные исследования вряд ли говорят о том, что ситуация на рынке труда сегодня лучше некуда. Директор консалтинговой компании Talent Match, HR-эксперт Наталья Слинько обращает внимание, что опрос Омнибуса проводился в январе 2024 года, поэтому можно сказать, что наибольшие переживания людей связаны с потерей близких на фронте и в тылу, с различными семейными вопросами."Что касается работы, то за два года полномасштабной войны многие люди ее уже сменили по несколько раз. Конечно, кто-то все это время держится на старой работе, кто-то не может найти работу, но для абсолютного большинства это точно не самые важные проблемы сегодняшнего дня", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

По ее словам, безработица в стране есть, но ситуация с поиском работы не безнадежна, ведь предложений немало. Разрыв между спросом и предложением сохраняется, однако больших переживаний из-за потери работы нет, потому что есть более существенные проблемы.

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"Можно сказать, что рынок труда почти восстановился, ведь он понемногу растет с октября 2022 года, — подытожила эксперт. — Динамику уровня трудоустройства пока трудно предсказать, она прежде всего будет зависеть от того, как много компаний выдержат прессинг, связанный с ростом налоговой нагрузки. Но можно прогнозировать, что украинский рынок труда ожидает усиление конкуренции работодателей и уменьшение количества активных кандидатов, что приведет к более активной разработке компаниями программ удержания персонала".

Напомним, в Украине введут электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих.

Ранее Фокус писал, что более половины (53%) украинцев отмечают уменьшение собственных доходов, из них 30% добавляют, что доходы уменьшились существенно.