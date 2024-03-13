Мобілізація в Україні: у Раді розповіли, чи заборонять ухилянтам керувати авто

За словами народного депутата Олександра Федієнка, комітет з нацбезпеки може залишити у законопроєкті про мобілізацію норму про позбавлення водійських прав.

Related video

Військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації таки можуть позбавити права керування транспортним засобом. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE.

"Якщо ви отримали повістку, але ухиляєтесь від того, щоб ТЦК взяло вас на облік, тоді ТЦК подає вас як ухилянта. Далі по базі поліції дивляться, чи є у вас водійське посвідчення", — сказав нардеп.

Зі слів Федієнка, водійське посвідчення ухилянта отримує умовну відмітку про заборону керувати авто.

"Коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення по базі. Каже "Друже, вибачай, ти є ухилянтом. Твоє посвідчення водія недійсне. І там можливі які адміністративні дії далі", — заявив, член профільного комітету, який зараз розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію.

На уточнююче запитання, чи закладена наразі ця норма в проєкт закону, Федієнко відповів, що станом на вівторок 12 березня така норма була, але комітет ще вирішуватиме її долю.

Нагадаємо, 10 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо мобілізації осіб, які доглядають за особами з інвалідністю, а також питання щодо відстрочки аспірантів буде врегульовано. Депутат запевнив, що не потрібно розганяти "зраду" щодо питання про відстрочку від мобілізації для певних категорій громадян.

11 березня народний депутат від "Слуги народу" і голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у парламенті може з'явитися законопроєкт про економічне бронювання. Один з варіантів, які розглядають народні обранці передбачає сплату роботодавцем додаткового військового збору у розмірі 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.