20 тис. грн військового збору: у Раді запропонували модель економічного бронювання

Депутати на противагу ініціативі бронювати від мобілізації тих, хто отримує зарплату більше 35 тисяч гривень, пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, який даватиме змогу роботодавцю забронювати працівника незалежно від його посади.

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Народний депутат від "Слуги народу" і голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що до кінця березня у парламенті може з'явитися законопроєкт про економічне бронювання. Про це народний обранець повідомив у коментарі Суспільному.

Наталуха нагадав, що така ініціатива обговорювалася раніше — ще наприкінці січня.

З його слів, є дві моделі економічного бронювання.

"Одна модель — це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель — це та, над якою ми працюємо з командою", — сказав нардеп.

Він пояснив, що другий варіант передбачає сплату додаткового військового збору у розмірі 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.

"Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тисячами гривень, вона не передбачає ФОП, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронювати 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тисяч гривень", — розказав Наталуха.

Представник "Слуги народу" вважає, що ця ініціатива може бути сприйнята неоднозначно.

Позитивний аспект народний депутат вбачає у тому, що ця модель дасть змогу "вибілити" заробітні плати, які люди отримують у конвертах.

"Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників", — заявив Наталуха.

Утім, модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету "вибілення" зарплат. Ціль — мобілізувати і акумулювати фінансові ресурси на підтримку ЗСУ.

Крім того, модель, яку пропонують депутати, передбачає можливість бронювання ФОП.

"Ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тисяч гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тисяч гривень за когось, хто воює", — вважає Наталуха.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів працює над вдосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. За словами прем'єра, восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка воює на фронті.

11 березня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд розглядає можливість бронювання для підприємців та IT-фахівців, а також чиновників і поліцейських. Крім того, під бронювання можуть потрапити ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень.

Цю ініціативу прокоментував заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він вважає, що подібні ідеї уряду можуть призвести до "катастрофічної ситуації". А Кабмін замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішив узаконити принцип "війна тільки для бідних".