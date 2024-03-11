20 тыс. грн военного сбора: в Раде предложили модель экономического бронирования

Депутаты в противовес инициативе бронировать от мобилизации тех, кто получает зарплату более 35 тысяч гривен, предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, который позволит работодателю забронировать работника независимо от его должности.

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Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что до конца марта в парламенте может появиться законопроект об экономическом бронировании. Об этом народный избранник сообщил в комментарии Общественному.

Наталуха напомнил, что такая инициатива обсуждалась ранее — еще в конце января.

По его словам, есть две модели экономического бронирования.

"Одна модель — это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель — это та, над которой мы работаем с командой", — сказал нардеп.

Он пояснил, что второй вариант предусматривает уплату дополнительного военного сбора в размере 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.

"Это две базовые модели, отличаются они тем, что в первой модели с 35 тысячами гривен, она не предусматривает ФЛП, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то минимум треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, с которой можно забронироваться 35 тысяч гривен, будет выше, чем минимальная заработная плата в армии, которая сегодня составляет чуть более 20 тысяч гривен", — рассказал Наталуха.

Представитель "Слуги народа" считает, что эта инициатива может быть воспринята неоднозначно.

Положительный аспект народный депутат видит в том, что эта модель позволит "выбелить" заработные платы, которые люди получают в конвертах.

"Может быть такое абсолютно, что очень много этих зарплат из конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", — заявил Наталуха.

Впрочем, модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит перед собой цель "отбеливания" зарплат. Цель — мобилизовать и аккумулировать финансовые ресурсы на поддержку ВСУ.

Кроме того, модель, которую предлагают депутаты, предусматривает возможность бронирования ФЛП.

"Мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тысяч гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тысяч гривен за кого-то, кто воюет", — считает Наталуха.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. По словам премьера, восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который воюет на фронте.

11 марта народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство рассматривает возможность бронирования для предпринимателей и IT-специалистов, а также чиновников и полицейских. Кроме того, под бронирование могут попасть те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен.

Эту инициативу прокомментировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он считает, что подобные идеи правительства могут привести к "катастрофической ситуации". А Кабмин вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, решил узаконить принцип "война только для бедных".