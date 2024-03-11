Узаконивают принцип "война только для бедных": Жорин о броне от мобилизации по уровню зарплаты

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте, а подобные инициативы правительства могут привести к "катастрофической ситуации".

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Кабинет министров Украины разрабатывает новую систему мобилизации, которая будет учитывать уровень заработной платы для бронирования от военной службы. В частности получить бронь смогут граждане, которые зарабатывают от 35 тысяч гривен. Однако заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что соответствующие инициативы и "затягивание процесса" могут привести к "катастрофической ситуации". Об этом он заявил в своем Telegram-канале в понедельник, 11 марта.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", — пишет заместитель командир 3-й ОШБр.

По словам Жорина, вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке — в правительстве "решили узаконить принцип война только для бедных".

"Сейчас Украина стоит перед очень серьезными испытаниями на фронте. Из-за различных й***нутых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", — отмечает он.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.

Ранее, 1 марта народный депутат Федор Вениславский отметил, что в новом законопроекте предусматривается бронирование не только для госслужащих, но и ряда других профессий, которые критически важны для функционирования государства и общества.