"Економічне бронювання": які варіанти розробляються в Україні, — УП (інфографіка)

За приблизними оцінками, в Україні станом на зиму 2024 року є 11,1 млн чоловіків призовного віку, але реальна кількість, яку можна мобілізувати, значно менша. До того ж це дорого для бюджету, тому розробляється два варіанти щомісячних внесків за роботу в тилу.

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В Україні проголосували за законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. На одного призваного у військо чоловіка потрібно, щоб його забезпечувало четверо людей. Тому в уряді працюють над економічним бронюванням. Про це повідомляє "Українська правда".

Теоретично в Україні станом на зиму 2024 року є 11,1 млн чоловіків призовного віку. У виданні порахували, скільки з них працюють, платять податки, мають статус інвалідності й перебувають закордоном. Також серед цих 11,1 млн людей понад 11% уже служать у різних структурах Сил оборони України.

Кількість військовозабовʼязаних чоловіків в Україні Фото: Українська правда

Ініціативна група у Верховній Раді на чолі з головою економічного комітету Дмитром Наталухою провели розрахунки додаткової мобілізації. З 11,1 млн людей треба виключити до 50% чоловіків:

майже 3 млн чоловіків перебувають на тимчасово окупованій території з 2014 року;

близько 1 млн чоловіків перебувають за кордоном;

1,5 млн чоловіків мають різні групи інвалідності.

Тому реальними категоріями для мобілізації у виданні назвали лише дві:

2,8 млн працевлаштованих чоловіків і 600 тисяч активних ФОПів;

майже 950 тисяч осіб, які перебувають в Україні, але державі невідомо про їхню діяльність нічого, окрім ІПН. Вони не працюють, не платять податків і не служать в Силах оборони.

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Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма каже, що представникам ТЦК простіше мобілізувати тих, про кого державі бодай щось відомо. Тому часто вони приходили на підприємства та мобілізовували чоловіків звідти, але зараз такого запасу міцності в системи немає. Держава хоче створити економічне бронювання, коли за певну суму в бюджет можна забронювати працівників.

"Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння та грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші", — пояснює Шурма.

Нині обговорюється зробити можливим бронювання при нижній заробітній платі в межах 30-35 тисяч гривень на місяць. За одного такого працівника треба буде сплатити 18 тисяч гривень. Так чиновники ще й сподіваються розвʼязати проблему з ФОПами, вони матимуть офіційно оформитися за трудовим договором, щоб отримати "економічну бронь".

Інший проєкт передбачає право бронювати й ФОПів, якщо компанія щомісяця платитиме 20 тисяч гривень за одну особу.

Основною проблемою, як пишуть у виданні, є те, що обидві суми економічного бронювання зависокі для більшості членів Федерації роботодавців, із якими спілкувалися журналісти. Вони кажуть, що готові платити в межах 6000 гривень за особу. Потенційно від "економічного бронювання" бюджет може отримати від 60 до 520 млрд гривень залежно від сценарію та вартості податку.

Сценарії надходжень до бюджету залежно від фіксованої ставки за працівника Фото: Українська правда

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, що в Україні розглядається два варіанти економічного бронювання від мобілізації.

16 лютого в Мінʼюсті озвучили деталі мобілізації увʼязнених. Рішення про мобілізацію громадянина із судимістю мають ухвалювати органи ТЦК.