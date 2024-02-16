Не питатимуть згоди: у Мін'юсті озвучили деталі мобілізації ув'язнених

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, рішення про мобілізацію громадянина із судимістю мають ухвалювати органи ТЦК, що займаються формуванням армії.

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У законопроєкті Кабміну про мобілізацію передбачається можливість мобілізації засуджених за їхнім бажанням, однак у Міністерстві юстиції України пропонують не питати згоди таких людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ніхто їх не планує питати. Щонайменше, це наша позиція. Кожен громадянин зобов'язаний захищати державу", — наголосив Малюська.

Він зазначив, що вчинення злочину в минулому не позбавляє людину обов'язку захищати батьківщину.

"Рішення про мобілізацію громадянина із судимістю мають ухвалювати органи ТЦК, які займаються формуванням армії. Це наша позиція, і ми просимо депутатів підтримати її", — додав Малюська.

Він також зазначив, що йдеться про "десятки тисяч людей".

"Не розумію, чому всі зобов'язані захищати державу, і це почесний обов'язок, а той, хто колись давним-давно скоїв злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов'язаний?" — пояснив міністр свою позицію.

Крім того, Мін'юст розробляє підхід до ув'язнених у колоніях. Малюська зазначив, що у відомстві хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК і СП зможуть у будь-який час вести облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.

Також повідомлялося, що ТЦК більше не надсилатимуть без необхідності повістки. Зокрема, після запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних, вони можуть самостійно актуалізувати свої дані.