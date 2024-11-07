"СВО" за пачку масла: в РФ жінкам, яких спіймали на крадіжці, пропонують воювати в Україні

Журналісти розповіли, що у РФ існує практика відправлення затриманих на війну в Україні, однак до цього подібні пропозиції не надходили жінкам.

У Нижньогородській області Російської Федерації жінці, яка вкрала 29 пачок вершкового масла з російської мережі продовольчих магазинів "П'ятірочка", запропонували замість покарання підписати контракт із Міністерством оборони та вирушити на війну в Україні. Про це повідомляє Baza.

Крадіжка відбулась увечері 6 листопада. Через деякий час жінку вдалось затримати та доставити до відділку. Під час допиту їй було запропоновано підписати контракт із Міноборони, але жінка відмовилася.

Загалом журналістам відомо про чотири випадки в Нижньогородській області, коли затриманим жінкам у відділах поліції запропонували вирушити на війну в Україні. Також пропозиція підписати контракт надійшла 27-річній Ганні — вона знайшла чужу банківську карту та витратила частину коштів.

Відносно жінки було відкрите кримінальне провадження за статтею 158 КК РФ (крадіжка) та під час допиту в поліції їй запропонували підписати контракт та відправитись в Україну. Дівчина відмовилася. Наразі відносно неї застосований запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Аналогічна пропозиція надійшла 44-річній Юлії із міста Кулебаки, яку затримали за присвоєння чужої зарплати. Під час допиту жінці також запропонували підписати контракт із Міноборони. При цьому Юлії не розповіли, чим вона мала займатись під час проходження служби. Вона теж відмовилась.

Видання зазначає, що відповідно до російського законодавства співробітники поліції та слідчі можуть пропонувати затриманим підписувати контракти з Міноборони. Ця практика застосовується досить часто. Однак раніше про випадки пропозицій підписати контракт затриманим жінкам відомо не було. Журналісти також відмічають, що не вдалось знайти інформацію про подібні випадки в інших регіонах Росії.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що ОАЕ з 18 жовтня експортують вершкове масло в Росію. Ці заходи покликані стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів.

Тим часом солдатам РФ почали видавати тушкованку з собак, призначену для армії КНДР. Вона виготовлена зі спеціальної породи.