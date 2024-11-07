"СВО" за пачку масла: в РФ женщинам, которых поймали на краже, предлагают воевать в Украине

Журналисты рассказали, что в РФ существует практика отправки задержанных на войну в Украину, однако до этого подобные предложения не поступали женщинам.

В Нижегородской области Российской Федерации женщине, которая украла 29 пачек сливочного масла из российской сети продовольственных магазинов "Пятерочка", предложили вместо наказания подписать контракт с Министерством обороны и отправиться на войну в Украину. Об этом сообщает Baza.

Кража произошла вечером 6 ноября. Через некоторое время женщину удалось задержать и доставить в участок. Во время допроса ей было предложено подписать контракт с Минобороны, но женщина отказалась.

В общем журналистам известно о четырех случаях в Нижегородской области, когда задержанным женщинам в отделах полиции предложили отправиться на войну в Украину. Также предложение подписать контракт поступило 27-летней Анне — она нашла чужую банковскую карту и потратила часть средств.

В отношении женщины было открыто уголовное производство по статье 158 УК РФ (кража) и во время допроса в полиции ей предложили подписать контракт и отправиться в Украину. Девушка отказалась. Сейчас в отношении нее применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Аналогичное предложение поступило 44-летней Юлии из города Кулебаки, которую задержали за присвоение чужой зарплаты. Во время допроса женщине также предложили подписать контракт с Минобороны. При этом Юлии не рассказали, чем она должна была заниматься во время прохождения службы. Она тоже отказалась.

Издание отмечает, что в соответствии с российским законодательством сотрудники полиции и следователи могут предлагать задержанным подписывать контракты с Минобороны. Эта практика применяется довольно часто. Однако ранее о случаях предложений подписать контракт задержанным женщинам известно не было. Журналисты также отмечают, что не удалось найти информацию о подобных случаях в других регионах России.

Напомним, 5 ноября стало известно, что ОАЭ с 18 октября экспортируют сливочное масло в Россию. Эти меры призваны сдержать резкий рост цен, который вызвал беспокойство у потребителей.

Тем временем солдатам РФ начали выдавать тушенку из собак, предназначенную для армии КНДР. Она изготовлена из специальной породы.