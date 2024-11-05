Украинское масло в супермаркетах ОАЭ: почему россияне возмущаются в сети и что не так (видео)

В России возникла проблема со сливочным маслом. Его решили импортировать из ОАЭ. Однако россияне, проживающие в Дубай заявляют, что страна покупает его, в частности, в Украине. Зато некоторые СМИ ошибочно сообщили, что украинское масло уже якобы появилось на территории РФ.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 18 октября экспортируют сливочное масло в Россию. Эти меры призваны сдержать резкий рост цен, который вызвал беспокойство у потребителей. По данным Федеральной государственной информационной системы Ветис, по состоянию на 2 ноября в РФ из Эмиратов было ввезено 90 тонн этого продукта. Об этом сообщал российский ресурс Vesti.ru.

В то же время некоторые украинские издания, в частности "Обозреватель" и ZN.UA, ошибочно сообщили, что в российских супермаркетах уже якобы продают масло одного из украинских производителей.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Путаницу вызвало видео с TikTok, которое сняла россиянка, живущая в ОАЭ. Она рассказала, что в магазинах Дубая продается преимущественно импортное масло. Женщина показывает масло украинской торговой марки "Ферма". Таким образом она отреагировала на новость об импорте масла из Эмиратов. По словам автора видео, она не понимает, как ОАЭ может экспортировать в Россию "свое масло", если это на самом деле продукция из Украины.

"Мы покупаем масло, оно сделано в Украине. Я не знаю, здесь немецкое масло продается, украинское, о каком своем масле здесь может идти речь?" — возмущается россиянка.

Тelegram-канал "Труха Украина" также утверждает, что видео об украинском масле было снято не в России, а в ОАЭ.

Отметим, на этикетке упаковки название бренда указано на английском языке. Об украинском производстве говорит надпись "Made in Ukraine".

Согласно информации на сайте компании, официальным дистрибьютором ОАЭ не является.

Напомним, 3 ноября The Korea Herald писало, что соглашение между КНДР и РФ относительно участия северокорейских солдат в войне против Украины среди прочего предусматривает поставки Пхеньяну 700 тысяч тонн риса.

В 2023 году торговля между Китаем и РФ выросла до 26%. Москва импортирует смартфоны от китайских розничных торговцев, таких как Xiaomi и Realme, после того, как американские и европейские бренды ушли с российского рынка.