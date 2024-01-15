Торговля между Китаем и РФ выросла до рекордных 240 млрд долларов за 2023 год: что скупали

По информации Главного таможенного управления КНР, Россия импортирует смартфонами Xiaomi и Realme, после того, как американские и европейские бренды ушли с рынка страны-агрессора.

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В 2023 году торговля между Китаем и Российской Федерацией выросла до нового рекорда. Несмотря на войну в Украине экономические связи между Пекином и Москвой укрепились. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

По данным управления, долларовая торговля между двумя странами выросла на 26% — с 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов в 2023 году.

С начала полномасштабного вторжения Китай скупает дешевую российскую нефть. Отмечается, что сейчас эталонная марка Urals торгуется со скидкой в 18 долларов за баррель по сравнению с Brent.

Тем временем Россия импортирует смартфонами от китайских розничных торговцев, таких как Xiaomi и Realme, после того, как американские и европейские бренды ушли с рынка страны-агрессора.

В общем, как информируют в Главном таможенном управлении Китая, в 2023 году китайский экспорт в Россию вырос на 47%, а импорт — на 13%.

"Китай занял нейтральную позицию относительно войны в Украине, и он, и Россия в прошлом году рекламировали "не ограниченное" партнерство двух стран", — отмечают в издании.

В то время, объем торговли между США и Китаем впервые с 2019 года уменьшился. Общий товарооборот между двумя странами упал на 12%, до 664 миллиардов долларов.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Российская Федерация не теряет надежды на то, что сможет в ближайшее время получить желаемые боеприпасы от Китая.

Кроме того, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил Фокусу, что за два года полномасштабного вторжения РФ смогла продать сырья и материалов на $650 млрд, если брать общий объем с учетом рупий или юаней.