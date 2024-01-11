Обошли санкций на $650 млрд: экономист о торговле РФ и закупке технологий по "серым схемам"

Россия успешно использует "лазейки", чтобы обходить западные санкции. РФ активно помогают Китай, Индия и ряд других стран, говорит эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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За два года полномасштабного вторжения РФ смогла продать сырья и материалов на $650 млрд, если брать общий объем с учетом рупий или юаней. И хотя у агрессора есть проблемы с монетизацией рупий в доллары и на счетах "застряла" сумма в $80 млрд, но валютные поступления настолько велики, что позволяют России активизировать "серый импорт" и закупать все необходимое для войны, несмотря на санкции. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в сбитых вражеских дронах или ракетах 70-80% электронных компонентов произведены компаниями США или Европы и закуплены именно по "серым схемам", пусть и с огромной переплатой. То есть на сегодня нет надежного санкционного "забора" между мировой экономикой и РФ.

"Существуют огромные "щели" через которые можно обходить санкции и одну из этих "щелей", конечно, обеспечивает и Китай, — акцентирует эксперт, — А еще обходить санкции позволяют страны условного Юга и государства Латинской Америки и Индия, в конце концов".

Хотя пошли слухи якобы Индия готова заменить российскую нефть на поставки из Саудовской Аравии, но в этом вопросе не стоит быть категоричным, отмечает Олег Пендзин. Это не более чем маркетинговый ход Индии, чтобы еще больше сбить цену на российскую нефть.

Хотя санкции действительно сдерживают развитие российской экономики, но назвать их "смертельными" для России нельзя. Тем более, что РФ за прошлый год рекордно заложила бурение нефтяных скважин и если брать в тоннах, то в 2023 году Россия нефти добыла больше, чем в 2021 году.

"Когда средняя стоимость нефти на рынке была в $90, то РФ готова ее была продавать по $75 и вывозила сырье с помощью "теневого" флота, — говорит экономист, — Этот флот россияне приобрели на компании-прокладки и страховали в своих фирмах, а не в европейских компаниях".

Надо понимать, отмечает Олег Пендзин, что механизмы обхода санкций постоянно совершенствуются и таким образом, кроме РФ действуют Иран или Северная Корея. Например, несмотря на все санкции КНДР успешно производит баллистические ракеты, которые продает России.

Одним из аспектов успешности объединения таких государств в обходе санкций является тоталитарность их режимов, отмечает экономист. В цивилизованных демократических странах всегда есть политическая борьба и оппозиция, которые не позволяют прокручивать подобные схемы на уровне государства.

Полная беседа с Олегом Пендзиным вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. Принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.