Вивчав психологію зла: помер Філіп Зімбардо, автор "Стенфордського експерименту" з в'язницею

Американський психолог Філіп Зімбардо, який досліджував тему вандалізму та соціальних умов, помер у віці 91 року. Стенфордський університет розповів про його дослідження, які стосувались темних сторін людської природи.

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У віці 91 року помер американський науковець та психолог, професор Стенфордського університету Філіп Зімбардо. Психолог разом з командою інших науковців провів суперечливий експеримент над людьми, які опинились у стресовій ситуації. Науковці завчасно спинили експеримент, оскільки деякі його учасники почали діяти надто жорстоко, а інші — сильно страждали, хоч і перебували у штучно створених умовах. Деталі дослідження досі вивчаються психологами, а причини народження зла стала темою, наприклад, виступу науковця на конференціях TEDx. Про смерть Зімбардо розповіли на порталі Стенфордського університету.

Стенфордський експеримент та Філіп Зімбардо - опис подій та аналіз причин зла на TEDx

Повідомлення про смерть науковця з'явилось 18 жовтня. Пресслужба Стенфорду заявила, що Філіп Зімбардо помер 14 жовтня у своєму будинку у Сан Франциско. Про інші обставини події та про дату поховання інформації немає.

Філіп Зімбардо, психолог та професор, народився 23 березня 1933 року у Південному Бронксі в Нью-Йорку, нагадали на порталі університету. Зімбардо здобув вищу освіту і став працювати у Стенфордському університеті, починаючи з 70-рр. минулого століття. Одне з його досліджень стосувалось теми вандалізму — він вважав, що "анонімність і відсутність спільноти можуть призвести до антисоціальної поведінки". Особливо відомим є так званий "Стенфордський експеримент", який мав на меті показати, як соціальні умови впливають на поведінку людей. Команда науковців намагалась довести, що люди, які вважають себе порядними та добрими, кардинально змінюються під впливом зовнішніх чинників.

"Ми часто не усвідомлюємо величезної сили, яку надають на нас соціальні ситуації, щоб формувати, направляти та маніпулювати нашою поведінкою", — навело на порталі Стенфорду слова Зімбардо, сказані у 1971 році.

Стенфордський експеримент та Філіп Зімбардо

На сайті університету є детальний опис "Стенфордського експерименту" — колекція фото, відео, аудіо, наукових статей. Суть експерименту полягала у тому, що 24 студенти коледжу стали "тюремниками" та "ув'язненими" у штучно створеній тюрмі в підвалі закладу.

Стенфордський експеримент та Філіп Зімбардо - фото тюремників та ув'язнених Фото: Стенфордський університет Стенфордський експеримент та Філіп Зімбардо - фото в'язниці

Завдання тюремників було дотримання певних вимог та стеження за порядком. Експеримент мав тривати 14 днів, але його згорнули через шість днів. Як пояснюється у матеріалах науковців, піддослідні, які шість днів тому були звичайними студентами, почали проявляти надто велику жорстокість.

"Результат був "шокуючим і несподіваним" та "вийшов з-під контролю". Деякі охоронці стали тиранічними та образливими у своїй поведінці щодо в’язнів. У в'язнів цей досвід викликав гостру тривогу, емоційну депресію, плач і лють", — підсумував Зімбардо та інші науковці, які спостерігали за перебігом подій, ідеться у статті на порталі Стенфорду.

Зазначимо, раніше Фокус писав про низку психологічних експериментів, які ставились на людях та, ймовірно, перетнули етичні межі. Один з таких експериментів було, зокрема, дослідження Зімбардо. Інший — так званий "Проєкт 4.1", який стосувався жителів Маршаллових островів, на яких вивчали наслідки застосування ядерної зброї.

Нагадуємо, у жовтні видання IFLScience опублікувало дослідження науковців, які вивчали, чи може людина дійсно відчувати, що за нею непомітно стежать.