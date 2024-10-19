Изучал психологию зла: умер Филипп Зимбардо, автор "Стэнфордского эксперимента" с тюрьмой

Американский психолог Филипп Зимбардо, который исследовал тему вандализма и социальных условий, умер в возрасте 91 года. Стэнфордский университет рассказал о его исследованиях, которые касались темных сторон человеческой природы.

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В возрасте 91 года умер американский ученый и психолог, профессор Стэнфордского университета Филипп Зимбардо. Психолог вместе с командой других ученых провел противоречивый эксперимент над людьми, которые оказались в стрессовой ситуации. Ученые заблаговременно остановили эксперимент, поскольку некоторые его участники начали действовать слишком жестоко, а другие — сильно страдали, хотя и находились в искусственно созданных условиях. Детали исследования до сих пор изучаются психологами, а причины рождения зла стала темой, например, выступления ученого на конференциях TEDx. О смерти Зимбардо рассказали на портале Стэнфордского университета.

Стэнфордский эксперимент и Филипп Зимбардо — описание событий и анализ причин зла на TEDx

Сообщение о смерти ученого появилось 18 октября. Пресс-служба Стэнфорда заявила, что Филипп Зимбардо умер 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. О других обстоятельствах происшествия и о дате похорон информации нет.

Филипп Зимбардо, психолог и профессор, родился 23 марта 1933 года в Южном Бронксе в Нью-Йорке, напомнили на портале университета. Зимбардо получил высшее образование и стал работать в Стэнфордском университете, начиная с 70-х годов прошлого века. Одно из его исследований касалось темы вандализма — он считал, что "анонимность и отсутствие сообщества могут привести к антисоциальному поведению". Особенно известен так называемый "Стэнфордский эксперимент", который имел целью показать, как социальные условия влияют на поведение людей. Команда ученых пыталась доказать, что люди, которые считают себя порядочными и добрыми, кардинально меняются под влиянием внешних факторов.

"Мы часто не осознаем огромной силы, которую оказывают на нас социальные ситуации, чтобы формировать, направлять и манипулировать нашим поведением", — привело на портале Стэнфорда слова Зимбардо, сказанные в 1971 году.

Стэнфордский эксперимент и Филип Зимбардо

На сайте университета есть подробное описание "Стэнфордского эксперимента" — коллекция фото, видео, аудио, научных статей. Суть эксперимента заключалась в том, что 24 студента колледжа стали "тюремщиками" и "заключенными" в искусственно созданной тюрьме в подвале заведения.

Стэнфордский эксперимент и Филипп Зимбардо — фото тюремщиков и заключенных Фото: Стенфордський університет Стэнфордский эксперимент и Филипп Зимбардо — фото тюрьмы

Задачей тюремщиков было соблюдение определенных требований и слежение за порядком. Эксперимент должен был длиться 14 дней, но его свернули через шесть дней. Как объясняется в материалах ученых, подопытные, которые шесть дней назад были обычными студентами, начали проявлять слишком большую жестокость.

"Результат был "шокирующим и неожиданным" и "вышел из-под контроля". Некоторые охранники стали тираническими и оскорбительными в своем поведении по отношению к заключенным. У заключенных этот опыт вызвал острую тревогу, эмоциональную депрессию, плач и ярость", — подытожил Зимбардо и другие ученые, которые наблюдали за ходом событий, говорится в статье на портале Стэнфорда.

Отметим, ранее Фокус писал о ряде психологических экспериментов, которые ставились на людях и, вероятно, пересекли этические границы. Один из таких экспериментов было, в частности, исследование Зимбардо. Другой — так называемый "Проект 4.1": он касался жителей Маршалловых островов, на которых изучали последствия применения ядерного оружия.

Напоминаем, в октябре издание IFLScience опубликовало исследование ученых, которые изучали, может ли человек действительно чувствовать, что за ним незаметно следят.