Этические границы, которые нельзя переступать: 10 самых жестоких в истории опытов на людях

Эксперименты на людях — это темный угол научной истории, где моральные границы были нарушены, оставив после себя неизгладимые шрамы. Эти эксперименты, печально известные своим бездушным пренебрежением к человечеству, запечатлели свою позорную славу в анналах истории.

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Неэтичные эксперименты над людьми представляют серьезную проблему в истории науки и медицины. Эти эксперименты нарушают основные этические принципы, такие как уважение к личности, добро и справедливость, и могут привести к физическим и психологическим травмам для участников, пишет Grunge.

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Проект 4.1

В 1940-х и 1950-х годах Маршалловы острова стали невольной лабораторией для испытания американского ядерного оружия. По ироничному повороту судьбы эти населенные острова стали свидетелями непредсказуемых последствий безрассудных ядерных экспериментов. Проект 4.1, официально известный как "Изучение реакции людей, подвергшихся значительному воздействию бета- и гамма-излучения в результате выпадения радиоактивных осадков от высокомощного оружия", стал ярким воплощением сомнительной этики.

Местные жители стали невольными подопытными, которые страдали от радиационных осадков без их ведома. Истинная цель этого эксперимента осталась окутанной тайной, поскольку жителей островов лишили информации: все, что они знали, это то, что их лечили от непонятных болезней, о которых им мало говорили. Все это время, конечно, они также имели дело с последствиями радиационного отравления — врожденными пороками, а также социальной напряженностью — и в то же время их просьбы о помощи в основном отвергались.

Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент, проведенный Филиппом Зимбардо в 1971 году, погружает нас в глубины психологической жестокости Фото: Wikimedia Commons

Стэнфордский тюремный эксперимент, проведенный Филиппом Зимбардо в 1971 году, погружает нас в глубины психологической жестокости. В этом исследовании студенты попали в тюрьму, (которая на самом деле была подвалом факультета психологии Стэнфордского университета). Участников разделяли на две группы: заключенных с самого начала унижали, а охранникам предоставляли полную власть.

Охранники начали утверждать свою власть через жестокость и как физические, так и психологические наказания, а заключенные подвергались глубокой депрессии и бунтовали. Эксперимент закончился через шесть дней, несмотря на то, что должен был длиться две недели.

MK Ultra: погоня за контролем над сознанием

MK Ultra, тайный проект Америки времен холодной войны, углубился в сферу контроля над сознанием с жуткой дерзостью Фото: Wikimedia Commons

MK Ultra, тайный проект Америки времен холодной войны, углубился в сферу контроля над сознанием с жуткой дерзостью. К появлению этого проекта привели слухи о том, что коммунистические страны времен холодной войны как-то промывали мозги американским солдатам за рубежом. Поэтому американское правительство попыталось использовать контроль разума как оружие.

Используя широкий спектр методов психологических манипуляций, включая гипноз, электрошоковую терапию, наркотики и даже воздействие радиации, методы проекта были далеки от этических. Участники этих исследований часто не совсем осознавали, на что именно они подписываются. Заключенные и пациенты в психиатрических больницах были легкой мишенью, а истории об их опыте ужасны — ощущение, будто их кости тают или теряют способность понимать, что они люди, было только началом.

Все это делалось под грифом секретности, а ЦРУ отрицало, что они способны на такие вещи. Тем не менее, в 1970-х состоялись слушания в Конгрессе. В конце концов, эти слушания не были слишком эффективными — сотрудники ЦРУ утверждали, что ничего не помнят, а всю информацию уничтожили — поэтому точные детали могли быть даже хуже, чем те, о которых известно.

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Операция "Полуночная кульминация": эксперимент с ЛСД

В Сан-Франциско в 1955 году развернулась операция "Полуночная кульминация", которая стала зловещей главой проекта "MK Ultra". Работников секс-бизнеса наняли, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв в дом, спрятанный на Честнат-стрит.

В его стенах бессознательным субъектам вводили дозу ЛСД, а за каждой их реакцией наблюдали по двустороннему зеркалу. Этические нарушения этой операции были многочисленными, что усугублялось вуайеристскими намерениями ее руководителя Джорджа Уайта.

Нацистские эксперименты: симфония зверств

Зверства, совершенные нацистами во время Второй мировой войны, выходят за пределы концентрационных лагерей и газовых камер. Их медицинские эксперименты составляют ужасную страницу в истории человечества, жертвами которых становились преимущественно заключенные-евреи и ромы.

Эксперименты по массовой стерилизации, направленные на доказательство расового превосходства, подвергали невинных жертв ужасным испытаниям. Жертв также заражали болезнями с единственной целью — изучить различные способы лечения, а убийства служили средством получения тел для дальнейших исследований. Йозеф Менгеле, известный как "Ангел смерти", остается жутким символом этих смертельных экспериментов.

Подраздел 731: японские зверства во Второй мировой войне

Подразделение 731, действовавшее в оккупированных Японией регионах Китая во время Второй мировой войны, является суровым напоминанием о японских зверствах Фото: Wikimedia Commons

Подразделение 731, действовавшее в оккупированных Японией регионах Китая во время Второй мировой войны, является суровым напоминанием о японских зверствах. В этом секретном исследовательском подразделении китайских заключенных подвергали бесчеловечным экспериментам, в частности вивисекциям, чтобы исследовать внутренние органы перед смертью.

Жертвы выдерживали испытания на обморожение, ампутацию конечностей в экспериментальных целях, голод, обезвоживание и воздействие смертельных условий, таких как смертельное давление и радиация. Испытания оружия еще больше усугубляли ужасы: на подопытных использовали огнеметы, штыки, нервно-паралитические вещества и рентгеновское излучение. Во время этих экспериментов погибли тысячи людей (хотя точное количество остается загадкой), а подразделение 731 десятилетиями держалось в тайне.

Проект "Отвращение": угнетение за пределами расы

Если говорить в целом, то расовая сегрегация, начатая апартеидом в Южной Африке в 20 веке, была очень очевидной проблемой. Но в то время сегрегация и угнетение определялись не просто расой, и, если взглянуть на южноафриканскую армию, можно найти пример в проекте "Отвращение".

Южноафриканские военные пытались "вылечить" солдат-геев от их сексуальной ориентации с помощью отвратительных средств. Геев подвергали аверсивной терапии, в частности электрошоковой терапии. Химическая кастрация, гормональная терапия и нежелательные операции по смене пола также применили к тысячам людей. Вооруженные охранники патрулировали больницы, а наркотики, в том числе валиум и зловещий "препарат правды", щедро вводились в организм. В конце концов, проект закрыли, и ответственный человек, доктор Обри Левин, признал свою неудачу, но не нарушение прав человека.

Исследование сифилиса в Таскиги

Исследование сифилиса в Таскиги, начатое в 1932 году, углубляется в самые темные уголки медицинской этики Фото: Wikimedia Commons

Исследование сифилиса в Таскиги, начатое в 1932 году, углубляется в самые темные уголки медицинской этики. Оно имело целью отследить развитие сифилиса у сотен чернокожих мужчин в Алабаме. Когда в 1947 году появился пенициллин как лекарство, исследование приобрело губительный поворот. Врачи отказались от лечения, решив, что их эксперимент важнее человеческих жизней. Жертвы страдали от слепоты, безумия и смерти, и все это из-за отказа в доступе к лекарствам.

Исследование беспрепятственно продолжалось десятилетиями, и даже после того, как о нем стало известно в 1960-х годах, проект разрешили продолжать, и он явно намеревался продолжаться до тех пор, пока его подопытные не умрут. Проект завершился только в 1972 году, когда о нем стало известно общественности — через 40 лет и более 100 смертей после его создания.

Гватемальский эксперимент по сифилису

Менее известный Гватемальский эксперимент по сифилису, который проводился американскими чиновниками в 1940-х годах, стал целенаправленным распространением болезни Фото: Wikimedia Commons

Менее известный Гватемальский эксперимент по сифилису, который проводился американскими чиновниками в 1940-х годах, стал целенаправленным распространением болезни. Чиновники системы здравоохранения намеренно инфицировали местное население, используя секс-работников и прямые инъекции, и все это без их информированного согласия.

Жертвами этого злонамеренного эксперимента стали более тысячи человек, среди которых были дети и пожилые люди. Хотя лечение предоставили, этические нарушения остаются неоспоримыми, оставляя пятно в анналах медицинских исследований.

Радиационные эксперименты

Радиационные эксперименты 1940-х и 1950-х годов углублялись в изучение влияния радиации на человеческий организм. Фото: Wikimedia Commons

Радиационные эксперименты 1940-х и 1950-х годов углублялись в изучение влияния радиации на человеческий организм. Эти эксперименты, которые часто проводились без согласия, включали Вандербильтское исследование питания 1945 года, когда беременным женщинам бессознательно давали радиоактивные препараты, а школьников кормили радиоактивным кальцием. Наиболее вопиющими были эксперименты с инъекциями плутония, когда неизлечимо больным пациентам бессознательно вводили смертельные дозы радиоактивного плутония. Эти эксперименты окутаны тайной и не имели этических основ, оставив болезненное наследие страданий и вопросов без ответов.

В неустанной погоне за научным прогрессом эти жуткие страницы экспериментов над людьми служат суровым напоминанием об этических границах, которые никогда нельзя переступать. Хотя научный прогресс является благородным делом, он всегда должен быть сдержан обязательством перед человечностью и этической строгостью, чтобы не скатиться в пропасть моральных нарушений.

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